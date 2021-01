Analisi Auditel della serata di mercoledì 6 gennaio 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è nettamente al comando a cavallo della soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre sotto la linea del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 è sulla linea del 5% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che parte dal 18% e arriva al 24% di share. Segue la curva arancione del varietà di Canale 5 Striscia la notizia, curva questa che parte dal 12% arriva al 15% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20 e 30 che tocca il 9%, seguita dalle curve degli access informativi.

Prime time con la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti speciale Lotteria Italia al comando fra il 20 ed il 25% di share e con la curva arancione di Canale 5 con la fiction Fratelli Caputo schiacciata sulla linea del 10% di share. Seguono appaiate le curve di Rai2 con lo Speciale Tg2 e Italia 1 con il film Now you see me 2 poco sopra il 5%.

Crescita poi esponenziale della curva blu di Rai1 con l’Edizione straordinaria del Tg1 che tocca il 27%, ma ulteriore crescita poi dei Soliti ignoti durante la comunicazione del biglietti vincenti di prima categoria della Lotteria Italia, quando arriva al picco del 31% di share e 6,5 milioni di telespettatori.