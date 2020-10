Analisi Auditel della serata di mercoledì 21 ottobre 2020

Partiamo con l’analisi auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso il 24% di share al primo posto. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 21% di share e con la curva nera del Tg La7 che si porta fin verso il 7% di share. A seguire poi abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 9% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva che scorre fra il 15 ed il 20% di share. Abbiamo la curva arancione di Striscina la notizina che si appoggia sulla linea del 15% di share, poi la linea fa alla Coppa dei campioni di calcio, con la medesima curva che arriva al 17% di share. La curva nera di Otto e mezzo si ferma all’8%, seguita dalla curva verde di Un posto al sole al 7% di share, quindi vediamo la curva gialla di Rete 4 con Stasera Italia che scorre sulla linea del 5% di share.

Prima serata con la curva arancione del match dell’Inter in Coppa dei campioni di calcio che arriva al 20% di share e con la curva blu di Ulisse che si ferma al 15% in contemporanea col calcio, per poi arrivare al 18% in solitaria, quando la curva di Canale 5 precipita sotto il 10%. Fra le altre curve affiorano quella verde di Rai3 con Chi l’ha visto e quella azzurra di Italia1 con le Iene show a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share.

Seconda serata con la curva azzurra di Italia1 che arriva al 16% con la coda delle Iene show, seguita dalle curve di Canale 5 e Rai1 ancorate nei pressi della linea del 10% di share.