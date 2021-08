Analisi Auditel della serata di mercoledì 11 agosto 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca la soglia del 9% di share.

L’access time vede in testa la blu di Rai1 con il programma di varietà Techetechetè, curva questa che scorre in crescita fin verso la linea del 20% di share. Abbiamo poi la curva arancione di Paperissima sprint che raggiunge la soglia del 15% di share. Seguono le curve di Rete 4, Rai3 e Italia 1 e La 7.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con Superquark, curva che parte al 15% per poi scendere e per poi risalire fino al 16% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con la replica del varietà All together now a cavallo della linea del 10% di share o poco più, quindi al terzo posto la curva verde di Rai 3 con il film Un figlio all’improvviso.

Seconda serata con le curve di Rai1 e di Canale 5 accavallate sulla linea del 10% di share, seguite dalla curva gialla di Rete 4.