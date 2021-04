Analisi Auditel della serata di  martedì 20 aprile 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che si porta al comando raggiungendo la soglia del 24% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre sulla consueta linea del 20%, chiudendo 1l 21%, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share, quindi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca il 7%.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che scorre fra il 16 ed il 21% di share. Abbiamo poi come sempre la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia di un paio di punti sotto. Seguono poi rispettivamente le curve di La7 con Otto e mezzo e di Rai3 con Un posto al sole.

Prime time con la curva blu di Rai1 con “Stasera canzoni segrete” che conquista il primato anche con al suo interno la replica delle sorprese trasmesse nelle scorse settimane dal varietà andato in onda il venerdì sera “Canzoni segrete” in una sorta quindi di “meglio di” dello show condotto da Serena Rossi, toccando il 15% di share, soglia questa che riconquista nel corso della serata anche dopo i neri. Segue la curva arancione di Canale 5 con il lungometraggio Il giorno più bello del mondo che parte dal 12% di share per poi chiudere al 14%. Abbiamo poi la curva azzurra delle Iene su Italia 1 che conquista il 10% in prima serata per poi primeggiare al 15% in seconda.

Seconda serata poi, a parte la leadership della curva azzurra delle Iene con la curva blu di Porta a porta che scorre al secondo posto al 10% di share, seguita dalla curva gialla di Rete 4 con la coda di Fuori dal coro che si conferma il talk più visto del martedì sera nella gara con Carta bianca e dimartedì.