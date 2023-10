Analisi Auditel della serata di lunedì 9 ottobre 2023

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. La curva nera del Tg La7 tocca l’8% di share, con la curva rossa del Tg2 delle otto e mezza che si ferma al 7%.

Nel territorio dell’access time vediamo la curva blu del gioco a premi di Rai1 Affari tuoi che si porta nettamente in testa fra il 20 ed il 34% di share. Segue subito sotto la linea del 15% di share la curva arancione di Striscia la notizia. Impietoso il confronto fra le curve degli access delle due reti ammiraglie. Abbiamo poi la curva di La7 con Otto e mezzo al terzo posto sulla linea del 10% di share, seguita dalla curva verde di Un posto al sole e da quella azzurra del telefilm NCIS.

Prime time con la curva blu di Rai1 nettamente in testa con la fiction Imma Tataranni, curva questa che staziona sulla linea del 25% di share, per poi portarsi al 31% di share sul finale di proiezione. Segue sulla ormai consueta soglia del 15% o poco più la curva arancione di Canale 5 con il varietà Grande fratello. Terza piazza per la curva azzurra di Italia 1 con il film Attacco al potere 3. Le curve di Quarta Repubblica e Presa diretta si equivalgono nei pressi della linea del 5% di share, o poco più.

Seconda serata poi con la curva arancione del Grande fratello che arriva fin verso il 30% di share, seguita dalla curva blu di Rai1, calante, con Cose nostre.