Analisi Auditel della serata di lunedì 5 settembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 che scorre sulla linea del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma sulla soglia del 20% di share. Segue a distanza siderale la curva nera del Tg La7 sulla soglia del 6% di share, mentre la curva rossa del Tg2 delle 20:30 scorre fin verso la soglia dell’8% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu di Techetechetè, curva questa che scorre fin verso la soglia del 18% di share. Segue la curva arancione di Paperissima sprint poco sopra la linea del 15% di share. Ottimo risultato per il Cavallo e la torre che arriva al 9% di share e blocca l’ascesa di Otto e mezzo che infatti è superato da Un posto al sole ottimamente lanciato dal programma di Marco Damilano.

Prima serata con la curva blu di Rai1 al comando con il film Una nonna in freezer, che pur non convincendo il pubblico della prima rete, curva quindi calante, poi per mancanza di valide alternative vince la serata, chiudendo in decollo al 18% di share. Segue piatta la curva di Canale 5 con Solo uno sguardo sulla soglia del 10% di share, mentre la curva gialla di Quarta repubblica viaggia subito sotto la linea del 10% di share.

Seconda serata con la curva arancione del finale di Solo uno sguardo al 16% di share, segue attorno alla soglia del 10% di share la curva blu di Porta a porta.