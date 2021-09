Analisi Auditel della serata di lunedì 27 settembre 2021

Esordio niente male -parente misterioso a parte- per la nuova coppia di Striscia la notizia formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada che soffiano sul collo di Amadeus e del suo Soliti ignoti, salvo nel frammento finale del gioco a premi Endemol, quando Rai1 va nettamente al comando. In prima serata vincono quei Bastardi di Pizzoflacone, ma il Grande fratello vip 6 tiene molto bene, confermando la sua serata ideale nel lunedì guadagnando quasi due punti nella fascia di prime time rispetto a lunedì scorso.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa di un soffio la curva arancione della nuova serie di Striscia la notizia fin verso il 21% di share, superata solo dal parente misterioso dei Soliti ignoti, quando la curva di Rai1 tocca il 25% di share e 6 milioni di telespettatori. Seguono appaiate le curve di La7 con Otto e mezzo e Rai3 con Un posto al sole attorno al 7% di share.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con quei Bastardi di Pizzofalcone, curva questa che staziona nel corridoio che va dal 20 al 25% di share. Segue nella corsia che va dal 15 al 20% di share la curva arancione del Grande fratello vip 6 che guadagna, come detto, quasi 2 punti rispetto a settimana scorsa. In questo senso si è rivelata intelligente l’idea di spalmare la querelle Bruganelli-Volpe nel corso della serata e non esaurirla in un sol blocco. Seguono poi tutte le altre curve nei pressi della linea del 5% di share.

Seconda serata come detto con la curva arancione del Grande fratello vip 6 che tocca il 30% di share, mentre tutte le altre linee si fermano sulla soglia del 5% di share, linea nera di La7 a parte che scivola all’1%.