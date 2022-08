Analisi Auditel della serata di giovedì 4 agosto 2022

Mentre nel pomeriggio tiene alto l’ascolto di quella fascia di Rai1, funziona sempre bene anche in prima serata Don Matteo con le sue intramontabili storie anche in replica. Tim summer hits pure conferma di funzionare bene riuscendo a sfonda il muro del 10% di share durante tutta la serata. La terza piazza è per il telefilm di Italia 1 FBI Most wanted.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che risulta essere al comando fin verso il 25% di share, mentre la curva arancione del Tg5 si ferma sulla soglia del 22% di share. Segue fin verso il 6% di share la curva nera del Tg La7, poi c’è la curva rossa del Tg2 delle 20 e 30 che si ferma al 9% di share.

L’access time vede in testa fin verso il 22% di share la curva blu di Rai1 con Techetechetè e la curva arancione di Canale 5 con il varietà Paperissima sprint che segue fin verso il 16% di share. Fra le altre curve affiora quella verde di Rai3 con il consueto appuntamento con Un posto al sole.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con la replica di Don Matteo, segue la linea rossa di Tim summer hits curva questa che scorre fibrillante, con il pubblico alla disperata ricerca della propria canzone preferita, poco sopra la linea del 10% di share, toccando il 12% a fine puntata. Segue al terzo posto la curva azzurra di Italia 1 con FBI Most wanted, quindi ci sono le curve di Canale 5 e di Rete 4 rispettivamente con Giù le mani da nostre figlie e Zona bianca.

Seconda serata con un mix di curve poco sotto la linea del 10% di share, con il varietà Help che tiene botta poco sotto la soglia del 10% di share.