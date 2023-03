Analisi Auditel della serata di giovedì 30 marzo 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 al comando fin verso la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che si posiziona poco sopra la linea del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si posiziona fin verso il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 6% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti al comando fra il 20 d il 30% di share, con la curva arancione di Striscia la notizia sotto, mentre a seguire sotto la linea dl 10% il solito terzetto formato da La7, Rai3 e Italia 1.

Prime time con la curva blu della fiction di Rai1 Un passo dal cielo 7 nettamente al comando fra il 25 ed il 30% di share, con chiusura al 33%. Abbiamo poi in caduta libera la curva arancione di Canale 5 con il film Un figlio di nome Erasmus, curva questa che precipita sotto la linea del 10% di share. La sfida dei talk del giovedì, sfida fra poveri per la verità, vede prevalere dapprima la curva di Piazza pulita fin verso il 7% e poi sale la curva gialla di Dritto e rovescio che poi chiude ottimamente in seconda serata, al comando all’11% di share.

Seconda serata dunque con la curva gialla del finale di Dritto e rovescio che prevale di un soffio su quella blu di Porta a porta che si ferma poco sotto.