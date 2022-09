Analisi Auditel della serata di giovedì 29 settembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 al 28% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 21% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca il 7% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 19 ed il 26% di share. Segue la curva arancione del varietà Striscia la notizia, curva questa che scorre fra il 15 ed il 22% di share, con picco al 24% finito il game di Rete 1. Abbiamo poi la curva nera del programma di La7 Otto e mezzo che tocca la soglia del 9% di share.

Prima serata vinta dalla curva blu di Rai1 con la fiction Imma Tataranni, curva questa che staziona nella corsia che va dal 20 al 25% di share, con chiusura al 30%. Segue la curva arancione del varietà kamikaze (non per sua volontà) di Canale 5 Grande fratello vip 7, curva questa che scorre poco sopra la soglia del 15%, in crescita graduale in seconda serata fino a toccare la linea del 30% di share. La sfida dei talk è vinta da Dritto e rovescio su Rete 4 con la relativa curva gialla che sfiora la soglia del 10%, per poi fare il picco in seconda serata al 13% di share. Segue la curva nera di La7 con Piazza pulita.

Seconda serata con la curva arancione della coda del programma di varietà Grande fratello vip 7 al comando fin verso il 30% di share, seguita dalla curva blu di Rai1 con Porta a porta, toccata, come accennato, dalla curva gialla di Dritto e rovescio. Niente da fare per Stasera c’è Cattelan su Rai2 che non va oltre il picco del 2% di share, con una media dell’1,61% di share.