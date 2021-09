Analisi Auditel della serata di giovedì 16 settembre 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 flash delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno al comando fin verso la soglia del 25% di share. Segue fin verso il 15% di share la curva arancione di Paperissima sprint, mentre al terzo posto ci sono le curve di Rai3 e di La7 stabili attorno all’8% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 nettamente al comando fin verso il 25% di share con il film Sorelle per sempre, curva questa che raggiunge a fine emissione il 33% di share acchiappando strada facendo anche il pubblico di Canale 5. Risultato parecchio deludente per la prima puntata dello spettacolo musicale Star in the star che scorre sostanzialmente radente alla curva del 10% di share, chiudendo al 16% a film di Rai1 terminato. Tutte, ma davvero tutte le altre curve in un fazzoletto attorno alla soglia del 5% di share.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 che in solitaria tocca il 16% di share e con la curva di Rai1 che segue per poi restare al comando appena sopra la soglia del 10% di share.