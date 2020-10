Analisi Auditel della serata di  domenica 4 ottobre 2020

Partiamo con l’analisi auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso il 24% di share al primo posto. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la solita soglia del 20% di share con la curva nera del Tg La7 che si porta fin verso il 5% di share, più bassa come al solito nel fine settimana. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 9% di share.

L’access time vede in netto vantaggio la curva blu dei Soliti ignoti che scorre fra il 15 ed il 21% di share, nettamente sopra la curva arancione della nuova serie di Paperissima sprint che si ferma al di sotto della linea del 15% di share. La curva verde di Che tempo che fa è poco sopra la soglia del 10% di share, mentre la curva era di Non è l’arena è nettamente più sotto, attorno al 5% di share.

Prima serata con la curva blu della fiction di Rai1 L’allieva 3 nettamente al comando dapprima sulla linea del 20% di share, per poi chiudere al 24%. Abbiamo poi dapprima la curva verde di Che tempo che fa al 12%, poi in netto calo durante la serata per far posto alla curva arancione di Non è la D’Urso che scorre poco sopra il 10% di share. La curva nera di Non è l’arena è nettamente sotto scorrendo terz’ultima a cavallo della linea del 5% di share o poco più. Poco appeal dunque per il grande pubblico l’intervista ad Alberto Tarallo che pare interessare solo agli addetti ai lavori.

Seconda serata con la curva arancione di Non è la D’Urso che va nettamente al comando fin verso il 24% di share, seguono in una specie di “guerra fra poveri” le curve di Rai1 e della coda di Non è l’Arena a distanza siderale, cioè attorno al 7% di share.

Elaborazioni su dati AUDITEL™