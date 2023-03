Analisi Auditel della serata di domenica 19 marzo 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 al comando fin verso la soglia del 24% di share, ma con la curva arancione del Tg5 subito sotto. La curva nera del Tg La7 si posiziona fin verso il 5% di share, un punto in più per quella rossa del Tg2.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi di Rai1 Soliti ignoti il ritorno fra il 20 ed il 25% di share, con la curva arancione del varietà di Canale 5 Paperissima sprint sotto. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 con il varietà Che tempo che fa che arriva fin verso l’11% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con la fiction Resta con me, curva questa che no fa sfracelli ma scorre come detto al primo posto fra il 15 ed il 20% di share. Abbiamo poi la curva arancione del varietà di Canale 5 Show dei record al secondo posto fra il 10 ed il 15% di share, quindi poi si appoggia sulla linea del 10% di share la curva verde del varietà di Rai3 Che tempo che fa dopo aver toccato il 14% (al solito quando il pubblico di Rai1 non gradisce particolarmente l’offerta della sua rete preferita, si “appoggia” sulla terza).

Seconda serata poi con la curva arancione del finale dello Show dei record al comando fin verso il 17% di share, con tutte le altre curve al di sotto della soglia del 10% di share.