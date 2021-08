Analisi Auditel della serata di domenica 15 agosto 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 3% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca la soglia dell’11% di share.

L’access time vede in testa la blu di Rai1 con il programma di varietà Techetechetè, curva questa che scorre nella puntata dedicata a topo Gigio calante dal 20 al 15% di share. Segue la curva arancione del varietà Paperissima sprint fin verso il 14% di share, a sua volta seguita dalla curva di Rai2 e da quella viola del totale di Sky.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con il lungometraggio Nessuno mi può giudicare, curva questa che si posiziona nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Segue sulla linea del 10% di share la curva arancione di Canale 5 con Intrighi e passioni, seguita dalla curva azzurra di Italia 1 che diffondeva la partita di calcio Torino-Cremonese di Coppa Italia, curva questa che tocca il 14% di share a fine gara.

Seconda serata con la curva blu di Rai1 al comando all’11% di share con lo Speciale Tg1 dedicato alla situazione in Afghanistan, seguita dalla curva viola del totale di Sky, curva questa che resta al primo posto fin verso il 9% di share per tutto il resto della seconda serata e fino alle due di notte, quando termina la giornata Auditel e conseguentemente il nostro grafico delle curve dello share minuto per minuto.