Analisi Auditel del pomeriggio di lunedì 7 giugno 2021

Partiamo con la nostra analisi Auditel del pomeriggio di ieri con la consueta curva verde dei Tg Regionali come sempre al comando fin verso il 20% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con le sue soap opera fra il 15 ed il 20% di share calante. Eccola poi la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Oggi è un altro giorno scorrere fin verso la soglia del 15% di share ed in crescita in chiusura fin verso il 16% e poi in calo leggero con la replica del Paradiso delle signore.

Calo poi della curva arancione di Canale 5 sul finale di Love is in the air ed in ulteriore calo durante Tante storie fin verso la linea del 10% di share. Decollo nel frattempo della curva blu di Vita in diretta che tocca il 24% di share restando ampiamente leader per tutto il resto del pomeriggio.

La curva blu di Rai1 poi si posiziona attorno al 25% di share con il gioco a premi Reazione a catena e con la curva arancione di Caduta libera che si ferma sulla linea del 15% di share insieme alla curva verde del Tg3 e dei Tg regionali.