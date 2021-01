Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 3 gennaio 2021

Partiamo con la nostra analisi Auditel dell’andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri, domenica 3 gennaio 2021, come sempre dalle ore 14 con il consueto primato della curva verde di Rai3 con i Tg Regionali, curva questa che tocca il 17% di share. Segue la curva blu di Rai1 che poi agguanta subito il primato con la partenza di Domenica in, curva che va ad avvicinarsi alla linea del 20% di share e con la curva arancione di Canale 5 che segue con Beautiful e Una vita sulla linea del 10% di share.

Il pomeriggio prosegue con la curva blu di Rai1 con la Domenica in di Mara Venier che mantiene il primato per tutto il periodo toccando proprio la linea del 20% di share durante il dibattito sul Covid, soglia che mantiene anche durante l’intervista ad Alba Parietti. Fra le altre curve per il secondo posto è uno zig zag fra le linee di Canale 5 e di Rai 3 fra La sacra famiglia e il Kilimangiaro. subito sotto la soglia del 10% di share.

Calo poi della curva blu di Rai1 con il varietà Da noi a ruota libera quantificabile come da grafico in circa 5 punti di share rispetto alle ultime fasi di Domenica in, curva blu che arriva al 14% di fine emissione del programma condotto da Francesca Fialdini. Siamo poi giunti alla sfida del preserale con la curva blu dell’Eredità che vola fin verso il 24% di share, seguita dalla curva arancione di Canale 5 con le repliche di Caduta libera, curva questa toccata al 14% dalla linea verde della terza rete che mandava in onda in quel frangente i Tg Regionali.