Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 20 giugno 2021

Pomeriggio domenicale un po’ speciale quello di ieri che ha ospitato dalle ore 18 la telecronaca diretta da Roma dell’incontro di calcio Italia-Galles valevole per la fase finale dei Campionati europei di calcio 2020. Ma partiamo come sempre nella nostra analisi del pomeriggio dalle ore 14 con la curva blu di Rai1 al comando con le prime battute di Domenica in , curva questa che si posiziona appena sotto la soglia del 20% di share e poco più di 2 milioni di telespettatori. Segue dapprima la curva verde dei Tg Regionali, quindi vediamo la curva viola del totale di Sky che tocca la curva di Rai1 al 20% di share.

A seguire è sempre al comando la curva blu di Rai1 con Domenica in stabile per tutta la durata del programma con Mara Venier sulla linea del 20% di share e poco più di 2 milioni di telespettatori, segue la curva viola di Sky, mentre la curva arancione di Canale 5 si appoggia sulla soglia del 10% di share e poco meno di 2 milioni di teste.

Con l’avvicinarsi della partita della nazionale di calcio la curva di Rai1 vola fino a toccare e a superare di poco la linea del 60% di share con valori assoluti che sfondano il muro dei 12 milioni di telespettatori nel secondo tempo. La curva viola di Sky scorre piatta sulla linea del 10% di share che vuole dire 2 milioni di telespettatori. Seguono le curve di Canale 5 e di Rai3.

