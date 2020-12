Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 20 dicembre 2020

Partiamo con la nostra analisi Auditel dell’andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri, domenica 21 dicembre 2020, come sempre dalle ore 14 con il consueto primato della curva verde di Rai3 con i Tg Regionali, curva questa che tocca il 17% di share. Segue la curva blu di Rai1 con le prime fasi di Domenica in, curva questa che scorre di un paio di punti al di sopra della linea del 15% di share, seguita dalla curva verde del Tg3, poi “staffettata” dalla curva di Canale 5 con il trenino delle telenovele.

La curva rossa di Rai2 con Quelli che il calcio si posiziona fra il 5 ed il 10% di share, con la curva verde di Rai3 con In mezz’ora sulla soglia del 10% in calo. La curva blu di Rai1 con Domenica in mantiene il primato per tutto il pomeriggio scorrendo poco sopra la soglia del 15%, con la curva di Canale 5 che segue a 5 punti. La curva blu di Rai1 poi resta al comando con il varietà Da noi a ruota libera, poco sopra il 15% di share durante l’incontro con Giorgio Panariello.

Tempo di un primo bilancio per il programma condotto da Francesca Fialdini che chiude la stagione autunnale con 9 primati su 13 sfide con Domenica live, si registra poi un pareggio e tre sconfitte. Nella puntata di ieri, la quattordicesima, senza Domenica live, ha ottenuto il record stagionale con un dato in valori assoluti più alto di quello totalizzato da Domenica in. Il programma condotto dalla Fialdini ottiene una media del 13,8% di share a fronte del 13,5% dell’anno scorso, mentre quello condotto da Barbara D’Urso chiude l’autunno passando dal 14% della stagione passata all’attuale 13%. Tornando all’analisi di ieri pomeriggio le curve di Canale 5 con il tv movie e Rai3 con il Kilimagiaro si posizionano a cavallo della linea del 10% di share.

La sfida del preserale è vinta dalla curva blu dell’Eredità che tocca sul finale il 25% di share, seguita dalla curva di Caduta libera poco sopra il 15%, toccata dalla curva verde del Tg3 e Tg Regionali.