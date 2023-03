Analisi Auditel del day time di martedì 28 marzo 2023

Partiamo dallo show di Fiorello Viva Rai2 e con la curva rossa che sfiora il 20% di share superando nettamente la curva arancione della Prima pagina del Tg5 che si appoggia sulla linea del 15% di share e pure poco sotto, mentre seguono le curve di Buongiorno Italia e Buongiorno regione su Rai3 e Tgunomattina su Rai1 sono nei pressi della soglia del 10% di share, con la curva blu pure più sotto. Sfida dei Tg delle ore 8 vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 24% di share, mentre la curva blu del Tg1 scorre fin verso la soglia del 20% di share.

Abbiamo poi sempre al comando la curva arancione di Mattino 5 che scorre nella corsia che va dal 20 al 25% di share e la curva blu di Rai1 con Unomattina che sosta nella corsia precedente. Curva di Canale 5 che resta in testa anche con Forum, mentre la curva blu di Rai1 scorre fra il 15 ed il 20% di share con Storie italiane (in calo con la telecronaca dei 100 anni dell’Areonautica) e E’ sempre mezzogiorno. Bene come sempre la curva rossa dei Fatti vostri sopra la soglia del 10% di share. Sfida dei Tg delle 13 vinta dalla curva arancione di Tg5 che tocca il 25% di share, mentre la curva del Tg2 si ferma al 15% e con la curva blu del Tg1 che arriva al 26% di share.

Si passa al pomeriggio con la curva verde del Tg Regione ed il suo consueto picco ieri del 19% share e con la curva arancione di Canale 5 sempre nettamente in testa fin verso il 30% con il varietà Uomini e donne. La curva blu di Oggi e un altro giorno resta seconda fra il 15 ed il 20% di share, con il Paradiso delle signore che arriva al 21% di share. La sfida fra i due infotainment del pomeriggio Vita in diretta e Pomeriggio 5 è vinta dal programma di Rai1 con la relativa curva blu che tocca il 22% di share, mentre quella arancione arriva al 17% di share, con la curva di Geo che arriva al 12%.

La sfida del preserale è sempre vinta dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 26% di share, mentre la curva arancione di Avanti un altro arriva al 22% di share, con la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che si ferma al 15% di share.