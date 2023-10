Analisi Auditel del day time di lunedì 30 ottobre 2023

Partiamo dalle 7 del mattino con la curva arancione della Prima pagina del Tg5 al comando sulla linea del 20% di share, con le curve di Tg1 mattina e Buongiorno Regione che si piazzano nella corsia che va dal 10 al 15% di share. La sfida dei Tg delle 8 è vinta dalla curva del Tg5 che tocca il 25% di share, con la curva del Tg1 che si ferma sulla linea del 20% di share.

L’analisi Auditel del mattino

In seguito troviamo al comando sempre la curva di Canale 5 con Mattino 5 e Forum nei pressi della soglia del 20% di share. Con la curva blu di Unomattina e Storie italiane fra il 15 ed il 20% di share, ma in calo poi sotto la linea del 15% nell’ultima mezz’ora del talk di Eleonora Daniele. In questa fase crescita netta della curva di Rai2 con I fatti vostri che arriva sulla linea del 10% di share. Toccata dalle curve dei Tg di Rai3 e Italia 1. Abbiamo poi la curva blu di E’ sempre mezzogiorno che scorre, come sempre, poco sopra la linea del 15% di share.

L’analisi Auditel del pomeriggio

Si passa al pomeriggio con la curva arancione di Canale 5 sempre nettamente in testa fin verso il 25% con il trenino delle soap e con la curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al 17%. La curva del varietà Uomini e donne poi tocca il 26% di share, con la curva de La volta buona che parte al 12% per poi salire, con maggior decisione man mano si avvicina al Paradiso delle signore che tocca la soglia del 20% di share. La curva rossa di Ore 14 arriva al 7% in calo poi in leggero calo con il varietà Bella ma’. Entrambe superate dalla curva dello Sportello di Forum. Calo poi deciso della curva di Canale 5 con Pomeriggio 5 che scende fin sotto la linea del 15% di share, toccata e anche superata dalla curva verde di Geo che chiude al 15%. La curva blu di Vita in diretta è nettamente leader di fascia raggiungendo la linea del 20% di share.

La sfida del preserale

La sfida del preserale è sempre vinta dalla curva blu di Reazione a catena che arriva al 26%, con la curva di Caduta libera che si ferma al 19%. Abbiamo poi la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che tocca il 15% di share.