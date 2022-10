Analisi Auditel del day time di domenica 30 ottobre 2022

Si parte con la fascia 7-8 e con la curva blu della Rete 1 al comando fin verso il 20% di share con Unomattina in famiglia, segue da vicino la curva arancione della Prima pagina del Tg5. La sfida di Tg delle ore 8 è vinta dalla curva blu del Tg1 grazie al traino del varietà condotto dal terzetto Timperi-Setta-Muccitelli, curva questa che sfonda il muro del 25% di share, ma con la curva del Tg5 poco sotto. Affiora fra le altre la curva nera di Omnibus su La7 che tocca il 6% di share.

La curva blu di Rai1 è nettamente in testa sopra la soglia dl 20% di share con Unomattina in famiglia, seguita dalla curva arancione di Canale 5 con la Santa Messa che tocca il 20% di share con la curva di Paese che vai che cala. Poi la curva di Rai1 resta in testa con la Santa Messa e con l’Angelus del Papa, quindi è toccata e superata dalla curva arancione di Canale 5 durante lo switch fra la rubrica religiosa e Linea verde. , Poi la curva di Rai1 vince nettamente la sfida del mezzogiorno domenicale con la solita Linea verde che sfonda il muro del 25% di share, un programma questo che va con il pilota automatico ormai. La sfida dei Tg delle 13 vede in testa la curva arancione del Tg5 al 23% di share, con la curva del Tg2 ferma solo al 14%. Meglio fa la curva blu del Tg1 delle 13:30 che arriva al 31% di share.

Il pomeriggio vede in testa la curva di Amici che tocca il 25% di share, ma con la curva blu di Domenica in che tiene molto bene e sfonda il muro del 20% di share. Terza piazza per la curva verde di In mezz’ora in più che tocca l’11% di share. Sempre in testa la curva arancione di Verissimo poi che picchia al 25% di share, con la curva blu di Da noi a ruota libera che alla fine della fiera si appoggia sulla linea del 15% di share.

La sfida del preserale è vinta dalla curva blu del gioco a premi Reazione a catena che tocca il 29% di share, con la curva arancione di Caduta libera che si ferma al 19% di share e con la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali al 14% di share.