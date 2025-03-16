Oggi, domenica 16 marzo alle ore 14:00 su Canale 5, andrà in onda “Amici Verso il Serale”, l’ultimo appuntamento pomeridiano prima della partenza ufficiale del talent show di Maria De Filippi in prima serata. Lo speciale di ripercorrerà i sei mesi trascorsi dagli allievi nella scuola di “Amici”, mettendo in luce il loro percorso di crescita tra studio, lezioni, sfide, emozioni e soddisfazioni. Un’occasione per rivivere i momenti più intensi di questa edizione prima dell’attesissima fase serale.

“Amici Verso il Serale” offrirà un racconto inedito dell’esperienza vissuta dai ragazzi all’interno della scuola, tra sacrifici e successi, in attesa di vederli esibirsi nel prestigioso palco del serale.

La fase serale prenderà ufficialmente il via sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5, sotto la direzione artistica di Stéphane Jarny. Il programma, prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, vede Paola Di Gesu come produttore esecutivo e Andrea Vicario alla regia.

I 16 talenti pronti alla sfida: le squadre

Dalla prossima settimana, 16 talenti si contenderanno il titolo, suddivisi in tre squadre, ognuna guidata da due insegnanti:

La squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri al serale di Amici 2025

Francesca – ballerina – 24 anni, nata a Siracusa, vive a Roma. “Per me danzare è il modo di esprimere tutto quello che ho dentro”

Raffaella – ballerina di danze latino americane, 17 anni, nata a Palo del Colle (Bari). Prof di riferimento Deborah Lettieri. “Ballando riesco a esprimere tutte le emozioni che provo, ho rinunciato a molte cose per amore della danza e non me ne sono mai pentita. Non riuscirei mai a vivere senza ballare”.

Nicolò – cantante – Ha 18 anni, viene dalla provincia di Perugia dove vive con i genitori, il fratello e un cane. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 7 anni e solo in seguito ha iniziato a studiare canto perché la mamma lo sentiva cantare sempre sotto la doccia. “Cantare è il momento in cui mi sento più libero”

Dandy – ballerino di hip hop, 22 anni, è nato e vive a Roma ma ha origini filippine. “La danza per me è una compagna che non mi abbandona mai, c’è sempre nel momento del bisogno e mi fa sfogare”

TrigNo – cantante – Ha 22 anni, è nato ad Asti, ma vive a Milano. Laureato in economia, ha giocato a calcio per tanti anni a livello agonistico. Il suo nome d’arte “Trigno” viene dal soprannome che il padre gli dava durante le partite, dagli spalti gli urlava sempre “Vai Pietrigno!”. Si descrive come un ragazzo impulsivo e competitivo. “Per me la musica è una esigenza! Come lavarsi i denti la mattina quando ti svegli!”

La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi al serale di Amici 2025

Alessia – ballerina – Ha 23 anni, è originaria di Fondi (Latina), ma vive a Roma. Studia ingegneria all’università. La sua passione per la danza nasce quando aveva 4 anni: all’inizio era appassionata di hip hop poi a 9 anni ha iniziato le danze latine, la sua vera passione. Dice di sé: “Danzare è la mia vita. Se ho il raffreddore e danzo il raffreddore va via, è la mia medicina. La danza fa uscire me stessa al 100%”.

Daniele – ballerino – Ha 17 anni, nato ad Aversa. All’età di 13 anni si è trasferito a Roma per studiare danza in accademia. Si definisce una persona onesta, dice sempre quello che pensa e non si fa mai mettere i piedi in testa. Il nonno è stato il primo ad aver capito che la danza sarebbe stata la sua strada.

Chiara – ballerina – Ha 21 anni, è nata a Firenze. Per studiare danza è stata qualche anno lontana da casa e da poco è tornata a vivere con la mamma e la sorella. La mamma è un’insegnate di danza classica. Per lei ballare è un modo per esprimere quelle emozioni che non riesce ad esprimere a voce.

Chiamamifaro – cantante – È una cantautrice, ha 23 anni, è nata a Bergamo ma vive a Milano. “Per me la musica è uno strumento sociale, crea momenti di condivisione. È un’esperienza collettiva, unica e irripetibile. Stare sul palco mi fa sentire viva!”

Antonia – cantante, 19 anni, vive a Napoli con la sua famiglia. “La musica è l’unica certezza che ho”

Jacopo Sol – cantautore – 22 anni, nato a San Severo (Foggia), vive a Milano con il fratello. “Per me la musica vuol dire connettersi con le persone. La musica fa quello che non fanno le parole e arriva dove le parole non arrivano”.

Vybes – cantante – Ha 21 anni, vive a Roma con i suoi genitori. Lavora in una panetteria ed è legatissimo al suo cane Willer. I genitori hanno sempre supportato la sua passione per la musica. Si descrive come un ragazzo timido e impacciato, odia le persone con un ego troppo grande e le persone che mancano di rispetto. “Nella musica mi racconto al 100%, quando canto quello che c’è nella mia testa scompare”.

La squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo al serale di Amici 2025

Francesco – ballerino neoclassico, 24 anni, nato a Carovigno (Brindisi). Prof di riferimento Emanuel Lo. “Ballare per me significa provare molte sensazioni insieme e ogni volta cerco di raccontare cose diverse. Penso che la cosa più importante sia arrivare al cuore di chi ti guarda.”

Asia – ballerina di hip hop, 17 anni, vive a Roma con i genitori. Prof di riferimento Emanuel Lo. “Da quando ho cinque anni ho un sogno, quello di fare la ballerina e farò di tutto per continuare a danzare perché per me è troppo importante”.

Luk3 – cantante – Ha 17 anni vive a Sant’Agata de’ Goti in provincia di Benevento e dice di sé: “Il paese è piccolo, ma io ho ambizioni grandissime”. Si definisce molto competitivo. Non ha mai studiato canto, ma chitarra fin da piccolo. Ama molto scrivere e lo fa in base alle esperienze che vive. Per lui cantare significa rivivere quello che scrive e lo fa come liberazione.

Senza Cri – cantante – Ha 24 anni è nata a Brindisi, ma vive a Milano. È molto legata alla sua famiglia che l’ha sempre sostenuta e vorrebbe riuscire a ripagarli di tutto quello che le hanno donato. La musica nella sua vita c’è sempre stata, da piccolissima ha chiesto di poter suonare la chitarra perché amava molto Alex Britti. Dice di sé: “Ho il cuore pulito e la mente in burrasca”.