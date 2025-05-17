Amici, tutto pronto per la finale: ecco chi vincerà (secondo i Prof). Le previsioni

Per la finale di Amici 2025: sono due i favoriti secondo i professori. Attenzione, però, alle sorprese che non mancano in questa edizione

La finale di Amici di Maria De Filippi è ormai alle porte. Domenica 18 maggio si chiude un’altra edizione del talent show più seguito d’Italia, e quest’anno, bisogna dirlo, l’ultima puntata arriva con più incertezze del solito.

La semifinale del 10 maggio ha infatti stravolto tutti gli equilibri, soprattutto dopo l’eliminazione di Nicolò Filippucci, uno dei nomi più forti di questa stagione. Nessuno se lo aspettava, e in molti non l’hanno ancora digerita. Ma si sa, Amici è anche questo: imprevedibile, emotivo, spesso spiazzante.

Amici, ecco chi potrebbe vincere secondo gli esperti

Ora la scena è tutta per i cinque finalisti rimasti in gara. Tre ballerini e due cantanti pronti a giocarsi il tutto per tutto in diretta. E proprio mentre il pubblico si divide tra preferenze e scommesse, anche i professori iniziano a sbilanciarsi con le loro previsioni. I nomi più gettonati per la vittoria, a quanto pare, sono due: Alessia Pecchia e TrigNO.

Alessia, nel ballo, è stata una certezza fin dal primo giorno. Campionessa mondiale di latino, ha letteralmente alzato l’asticella di questa edizione, imponendo un livello tecnico e interpretativo difficilmente eguagliabile. Ogni sua esibizione ha raccolto consensi, applausi e spesso anche standing ovation. La sua forza sta nella precisione, nella padronanza del palco, ma anche in una personalità che arriva dritta allo spettatore. È fredda solo in apparenza, perché sotto la superficie c’è un fuoco acceso che ha conquistato anche i più scettici.

TrigNO, all’anagrafe Pietro Bagnadentro, è invece l’esempio perfetto di come il percorso ad Amici possa trasformare un talento grezzo in un artista consapevole. Durante il Serale ha tirato fuori personalità e canzoni che hanno lasciato il segno. D’amore non si muore è stato un piccolo caso, ha fatto numeri importanti e soprattutto ha raccontato qualcosa di vero, senza filtri. I professori lo stimano per la scrittura, la voce, ma anche per la capacità di migliorarsi costantemente.

Certo, in finale ci sono anche altri nomi da non sottovalutare. Francesco, primo finalista annunciato, ha mostrato una versatilità rara. Daniele ha conquistato una fetta di pubblico affezionata, mentre Antonia Nocca ha una voce che non passa inosservata. Però, senza ombra di dubbio, la sfida finale sembra indirizzata verso un duello tra Alessia e TrigNO. Due mondi diversi, due modi opposti di stare sul palco, ma entrambi convincenti.

Il pubblico avrà l’ultima parola, come sempre. E anche se la tensione si taglia già con il coltello, non resta che aspettare domenica per scoprire chi scriverà il proprio nome nella storia di Amici. Intanto, dietro le quinte, i professori si preparano a dire addio a una delle classi più forti degli ultimi anni.