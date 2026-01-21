Amici, tensione tra Maria De Filippi e Anna Pettinelli: “Sono stata presa in giro”. Cosa è successo

Alta tensione nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove il serale si avvicina e il nervosismo aumenta. Nell’ultima puntata del pomeridiano, Maria De Filippi non ha risparmiato critiche nei confronti di Anna Pettinelli che, con il suo atteggiamento, starebbe mandando in confusione uno degli allievi della scuola. Dopo aver mandato a casa Flavia, Anna Pettinelli ha messo in discussione Opi che, già nelle scorse settimane ha rischiato di lasciare la scuola e tornare a casa.

La messa in discussione di Opi che non ha nascosto il proprio malcontento per il modo con cui Anna Pettinelli sta gestendo la sua situazione, ha spinto la conduttrice che, solitamente non si espone mantenendo un atteggiamento imparziale, a difendere l’allievo sottolineando gli errori che l’insegnante avrebbe commesso.

Maria De Filippi contro Anna Pettinelli: Opi scatena lo scontro ad Amici

La puntata di Amici di domenica 18 gennaio 2026 si è aperta con Maria De Filippi che ha chiamato al centro dello studio Opi. La conduttrice ha spiegato che, dopo essere finito nuovamente in fondo alla classifica di canto, Opi si è sfogato con gli allievi lasciandosi andare a dichiarazioni che Anna Pettinelli non ha gradito.

“Se non arrivo dove voglio arrivare, ho fallito ancora una volta. Non mi fido della mia prof, quando dovrà dare le maglie del serale potrà cambiare idea. Ho paura che si gira e va a casa, sono stanco di fare figure di mer*a in puntata. Le uniche esibizioni fatte bene solo quelle in cui ho scelto io le canzoni”, sono le parole del cantante che nel filmato trasmesso non ha nascosto di non gradire le canzoni che gli vengono assegnate dall’insegnante.

In studio, Anna Pettinelli ha affermato di non gradire né le parole di Simone, questo il vero nome di Opi, né il suo atteggiamento ma a difendere l’allievo è stata proprio la De Filippi convinta che Opi sia stato mandato in confusione proprio da una decisione della Pettinelli.

“Scusa se ti interrompo, ma le cose non sono andate esattamente così. Dimmi se ho avuto un’impressione sbagliata: io ho visto un vostro incontro in cui vi siete messi d’accordo, prima delle vacanze di Natale, concordando una lista di pezzi. La fiducia era anche sulla base di andare incontro alle esigenze del ragazzo”, ha spiegato la conduttrice con Anna Pettinelli che si è difesa affermando che il pezzo era nella lista. La De Filippi, però, le ha fatto notare che il pezzo in questione non era nella lista preparata da Opi.

“Dal suo punto di vista, l’incontro è nullo – dice De Filippi -. Se io rimango con te che tu attingi dalla lista e poi mi ritrovo un altro pezzo, ho una reazione istintiva magari esagerata, ma perché mi sento presa per il cu*o”, è esplosa la De Filippi a cui Opi ha dato ragione annuendo.

La Pettinelli, però, non ha cambiato idea ed è rimasta ferma sulla propria posizione spiegando come, da due mesi, Opi non faccia altro che mettere in discussione lei e il suo operato. Il giovane allievo ha ammesso di essere partito prevenuto ma ha aggiunto anche di voler riconquistare la fiducia della Pettinelli che, però, è apparsa piuttosto scettica.