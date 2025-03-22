Amici 2025, serale: la prima puntata in onda sabato 22 marzo dalle 21.25 circa. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti. Chi saranno i primi due eliminati?

Amici, serale: la prima puntata di sabato 22 marzo 2025: anticipazioni e ospiti. Chi saranno i due eliminati?

Sabato 22 marzo, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi conduce il primo attesissimo appuntamento del Serale di Amici 24, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma.

La scuola più celebre d’Italia continua la sua missione: scoprire e coltivare il talento dei giovani nel canto e nella danza, offrendo loro la possibilità di trasformare la passione in una vera professione. Tra sfide, lezioni, studio intenso, soddisfazioni e ostacoli da superare, gli allievi maturano e dimostrano il proprio valore, confermando Amici come un trampolino di lancio per gli artisti di domani.

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Amici 2025, le squadre

Dopo mesi di impegno e dedizione, si aprono finalmente le porte della fase più ambita: il Serale. Quindici talenti, suddivisi in tre squadre, si contenderanno la vittoria:

– Squadra Zerbi – Celentano: Antonia, Jacopo Sol, Chiamamifaro, Vybes, Alessia, Chiara, Daniele

– Squadra Cuccarini – Emanuel Lo: Luk3, Senza Cri, Asia, Francesco

– Squadra Pettinelli – Lettieri: Nicolò, Trigno, Francesca, Raffaella

Soltanto uno di loro alzerà la coppa del vincitore.

Amici 2025, i giudici, chi sono

A guidare lo spettacolo dal punto di vista artistico, per il quinto anno consecutivo, è il coreografo Stéphane Jarny, che con il suo estro creativo e un cast di oltre 20 ballerini professionisti porta sul palco performance di livello internazionale.

A valutare il talento degli allievi sarà una giuria d’eccezione:

– Amadeus, stimato conduttore televisivo

– Cristiano Malgioglio, paroliere carismatico e irriverente

– Elena D’Amario, ballerina e coreografa di fama internazionale

Amici 2025, ospiti prima puntata

Durante la serata saliranno sul palco anche Sabrina Ferilli, il regista Gabriele Mainetti e l’attore Enrico Borello, per presentare il film La città proibita (uscito il 13 marzo 2025).

L’ospite musicale della puntata sarà Gazzelle, icona dell’indie-pop italiano, che si esibirà con il suo nuovo singolo Da capo a 12, estratto dall’album INDI (Maciste Dischi / Warner Music Italy).

Da settembre ad oggi, Amici ha offerto ai ragazzi un percorso di formazione a 360 gradi, con lezioni, masterclass e incontri con esperti del settore, tra cui produttori discografici, giornalisti e coreografi di fama nazionale e internazionale.

Ora tutto è pronto: il Serale ha inizio.