Amici, scoppia l’amore tra le ex allieve: la dichiarazione

L’edizione 2025 di Amici è iniziata da poco e il talent è già al centro dell’attenzione. Un chiacchiericcio che stavolta non riguarda i giovani talenti che hanno messo piede in casetta quest’anno, ma anche quelli che hanno fatto parte in passato del talent Mediaset condotto da Maria De Filippi. Due ex allieve hanno ufficializzato la loro relazione sui profili social dopo anni dalla loro uscita di scena dal programma. Un video che è già diventato virale.

Un amore scoppiato dopo Amici

Flaza ed Elisabetta Ivankovich sono due ex allieve dell’edizione 2021 del programma. Le due giovani donne si sono conosciute proprio in quella occasione e, pochi giorni fa, hanno fatto sapere di essere legate da qualcosa di più profondo di una semplice amicizia. Sui social sono infatti apparsi alcuni video con cui entrambe hanno ufficializzato il loro rapporto: ci sono infatti abbracci e baci davanti all’obiettivo, oltre che scambi di dediche a margine che hanno raccontato il legame tra le due. “Ti amo, ti amo, ti amo” – ha infatti scritto Flaza. “Per sempre“, ha invece risposto Elisabetta.

Un momento unico che ha catturato l’attenzione di tutti i fan, anche perché all’epoca della loro partecipazione di Amici loro due erano molto amate dal grande pubblico, anche se entrambe non riuscirono ad arrivare al Serale. Flaza faceva infatti parte della squadra di Lorella Cuccarini ma venne mandata via dopo diversi rimproveri dovuti al mancato rispetto delle regole, come ad esempio l’arrivo puntuale a lezione oppure l’uso del telefono solo negli orari consentiti. Dopo che Maria De Filippi e Cuccarini l’avevano ripresa più volte, fu presa alla fine la decisione di espellerla definitivamente dalla Scuola.

Elisabetta Ivankovich era invece allieva di Anna Pettinelli e lasciò la scuola dopo aver perso una sfida. Le due si sono ritrovate quattro anni dopo e innamorate. Una storia d’amore annunciata qualche tempo dopo dall’ufficialità di un’altra relazione nata nel talent, cioè quella tra Senza Cri e Antonia.

La loro vita oggi

Dopo l’uscita di scena dal talent Amici, Flaza non ha mai smesso di fare musica. Nel 2022 è uscito il suo primo album e ha più volte parlato dell’obiettivo di arrivare nella testa delle persone, oltre che nel loro cuore. Al momento sta continuando ad occuparsi delle proprie attività professionali in un periodo che lei ha definito “tranquillo e sereno“. Su Elisabetta non si sa invece moltissimo, anche perché l’artista avrebbe deciso di prendersi una pausa dai social prima di ufficializzare la sua storia d’amore con Flaza. Pare che stia anche lei continuando a perseguire i suoi obiettivi lavorativi.