Amici, ricordate Dennis Fantina? Cosa fa oggi l’ex vincitore
Dennis Fantina ha vinto la prima edizione di Saremo Famosi, il talent diventato l’attuale Amici. La sua vita è molto cambiata oggi.
Era il 2001 quando Dennis Fantina ha vinto la prima edizione di Amici, che all’epoca si chiamava Saranno Famosi. Il talent show, condotto da Maria De Filippi, continua ancora oggi e nel corso degli anni ha visto nascere e crescere centinaia di talenti, molti dei quali sono diventati dei veri punti di riferimento per il mondo dello spettacolo italiano. Nonostante il successo iniziale, Fantina ha intrapreso un’altra strada e si è allontanato dal panorama artistico.
La vita di Dennis Fantina oggi
In un’intervista rilasciata per il programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, l’ex allievo di Saranno Famosi ha raccontato per filo e per segno i suoi 20 anni di carriera, che gli hanno dato la possibilità di realizzare il sogno di entrare nel panorama musicale. Dopo la sua vittoria a Saremo Famosi, ha ottenuto il supporto di Radio Italia nella produzione dei suoi dischi ma, dopo essersi da loro allontanati, si è trovato costretto a trovare un altro lavoro per mantenersi. “Ad un certo punto è finito tutto” – ha detto lui – “mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore”. E ancora: “Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo”.
In tutti questi anni, Dennis è diventato quindi papà e ha una famiglia bellissima. Non ha inoltre mai abbandonato la passione per la musica. Nel 2019, sul palco di All together now, ha rivelato a Michelle Hunziker di essere disoccupato. “Sopravvivo con la musica per quanto è possibile” – ha confessato – “Sono qui perché la musica è sicuramente la mia vita però anche due soldi in tasca non è che mi farebbero poi così schifo”
La carriera musicale
Nato a Trieste nel 1976, la carriera di Dennis ha vissuto momenti di grande prestigio, come il ruolo da protagonista nel musical Grease, dove ha interpretato Danny Zucco, e la pubblicazione di album che hanno vantato firme del calibro di Mango, Elisa e Michele Zarrillo. Nonostante il successivo allontanamento dai circuiti della grande discografia, il pubblico ha potuto riabbracciarlo in diverse occasioni televisive: è stato finalista a Notti sul ghiaccio nel 2006 e, più recentemente, ha messo in mostra le sue doti di imitatore a Tale e Quale Show nel 2021.