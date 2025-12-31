Amici, ricordate Arianna? Il cambio look dell’ex allieva

Amici, ricordate Arianna Gianfelici? L’ex allieva oggi ha cambiato look ed è totalmente diversa da quando ha partecipato al talent.

Arianna Gianfelici è stata una delle allieve di Amici 21, giovane artista composta e mai sopra le righe che il pubblico ha apprezzato per il suo talento e per il carattere riservato. Durante il suo percorso nella scuola, si è distinta per la determinazione e per la voglia di mettersi in gioco, riuscendo a conquistare l’attenzione di insegnanti e telespettatori. Dopo l’esperienza nel talent, Arianna ha scelto di proseguire il suo cammino lontano dai riflettori della televisione, dedicandosi alla sua crescita personale e artistica.

Negli ultimi anni è riuscita a perseguire diversi obiettivi che si era preposta e ha continuato ad interagire con i fans attraverso i social, dove condivide momenti della sua vita e del suo percorso, mostrando un’evoluzione evidente sia nello stile che nell’atteggiamento. Quando ha vissuto l’esperienza ad Amici era una ragazza acqua e sapone, oggi è cambiata anche fisicamente. Ha optato infatti per un look più maturo, che esprime una nuova fase della sua vita, fatta di maggiori consapevolezze.

Recentemente è tornata a far parlare di sé grazie a un cambio immagine che non è passato inosservato. Sui social, infatti, le sue ultime foto hanno immediatamente catturato l’attenzione, scatenando curiosità e commenti entusiasti. Nuovo taglio di capelli, make up più audace e un aspetto che racconta molto di se. Un cambiamento che molti fan hanno interpretato come il simbolo di una nuova fase della sua vita, lontana dalle telecamere, ma ancora sotto l’occhio attento del pubblico che l’ha seguita fin dall’inizio.

Arianna un cambio look che ha sorpreso tutti: i commenti social

Durante la sua esperienza nella scuola più amata della TV, Arianna si era fatta conoscere non solo per il suo talento, ma anche per uno stile semplice e riconoscibile e spesso si è distinta grazie alle sue esibizioni originali. La sua eliminazione scatenò diverse proteste da parte dei telespettatori che non hanno esitato a dimostrale affetto e sostegno. Arianna ha fatto tesoro di quanto ha imparato nel talent di Maria De Filippi e oggi sta cercando di realizzarsi come artista.

Il suo cambio di look radicale è stato oggetto di diversi commenti social: c’è chi la definisce “irriconoscibile” e chi invece apprezza il coraggio di rinnovarsi senza perdere la propria identità. Ma cosa ha portato l’ex allieva a rivoluzionare così la propria immagine. Nuovi progetti? Una svolta nella vita privata? Arianna, per ora, non ha dato nessuna spiegazione, e ha lasciato spazio alle interpretazioni dei fan. In ogni caso, il risultato è uno solo: Arianna è riuscita ancora una volta a far parlare di sé.

Amici, quando torna in onda

Come ogni anno Anici si è fermato per le festività: l’ultima puntata del daytime e quella domenicale sono andate in onda il 21 dicembre 2025, dopodiché è iniziata la pausa. La programmazione daytime quotidiana di Amici dovrebbe riprendere mercoledì 7 gennaio 2026 su Canale 5, mentre la prima puntata pomeridiana domenicale dopo la pausa è prevista l’ 11 gennaio 2026.

Dopo il ritorno dalle vacanze, il talent riprenderà il suo percorso verso la fase serale in prima serata, attesa nella primavera del 2026 con le sfide dei concorrenti. Chi degli allievi attualmente presenti riuscirà a guadagnarsi un posto al prime time?