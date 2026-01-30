Amici, quando inizia il serale e chi sono i giudici

Il Serale di Amici si avvicina sempre di più e Maria De Filippi starebbe pensando alla nuova giuria. I nomi sono tanti.

Continuano gli appuntamenti con Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e al momento in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Come ogni anno, i telespettatori sono in attesa di scoprire qualche dettaglio in più sulla fase serale che arriverà a breve, anche perché sembrerebbe che la conduttrice voglia rivoluzionare la giuria. Il programma artistico potrebbe infatti andare in onda in prima serata una volta a settimana, a partire da sabato 21 marzo.

Chi saranno i giudici del Serale

Maria De Filippi potrebbe tornare con la fase serale di Amici dopo le Olimpiadi Invernali e il Festival di Sanremo, condotto e diretto quest’anno da Carlo Conti. La data di inizio potrebbe quindi essere il 21 marzo, ma ancora non si sa con certezza chi potrebbe far parte del cast. Nell’edizione precedente, a prendere parte alla giuria furono Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario, ma stavolta De Filippi potrebbe cambiare – ancora – le carte in tavola.

La Regina del talent sarebbe intenzionata a puntare su un nome già molto amato dal panorama televisivo e musicale, ossia Gigi D’Alessio, che ha tra l’altro di recente lasciato The Voice Senior e Kids di Antonella Clerici per sperimentare dei progetti in Mediaset. Si sta inoltre parlando di Emma Marrone, ma anche della ballerina Rossella Brescia. Le indiscrezioni dicono che tra i nomi potrebbe esserci anche Irana – ex allievo del programma – e ancora Angelo Madonia, ex volto di Ballando con le Stelle, e Alessandro Cattelan.

Chi rischia di non andare al Serale

Il Serale si sta avvicinando e qualche allievo della Scuola ha già fatto le valigie e andato via. Ad esempio, il ballerino Pierpaolo è stato mandato dall’insegnante Veronica Peparini a causa dei pareri negativi degli altri prof Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Intanto, gli allievi di canto sono stati convocati da autori e produzione ed è stato chiesto loro di esprimere la propria opinione su chi meriterebbe di arrivare al Serale. Lorenzo e Caterina sono finiti nelle ultime due posizione di questa classifica stilata dai loro compagni.

“Ci rimango male, è normale. Ma non me la prendo. La delusione però c’è“, ha commentato Lorenzo. Caterina non ha invece trattenuto le lacrime e si è sfogata con alcuni compagni: “Mi sento sola, nessuno mi chiede mai come è andata la lezione di canto o come mi sento. Mi sto impegnando tanto e so che io sono ad Amici solo da cinque puntate mentre gli altri ne hanno avute a disposizione 15. Dovrò cominciare a concentrarmi maggiormente su di me. Non posso però nascondere di esserci rimasta molto male”.