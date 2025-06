Amici, possibili addii e arrivi: rivoluzione nel talent di Maria Di Filippi

La scuola di Canale Cinque è pronta a tornare con nella prossima stagione televisiva ma con alcune novità: chi rivedremo in cattedra e chi no

La scuola di Amici è ormai chiusa, ma la redazione è già a lavoro per preparare la prossima edizione. Sono, infatti, aperti i casting per provare a diventare un allievo del talent più famoso e seguito di Canale 5. E mentre si cercano i prossimi protagonisti che siederanno sugli ambiti banchi dello show di Maria De Filippi, sono sempre più insistenti le voci che parlano di possibili addii e nuovi arrivi “in cattedra”.

Il corpo docenti della scuola di Amici è gran parte del programma, proprio per questo la produzione del programma dedica molta attenzione alla scelta degli insegnanti. E se negli anni alcuni insegnanti sono diventati i volti storici dello show, se non addirittura dei veri e propri pilastri, altri docenti hanno lasciato la scuola per essere sostituiti da nuovi. E pare che anche nella prossima edizione del talent potrebbero esserci degli addi, nello specifico si mormora che Deborah Lettieri e Anna Pettinelli potrebbero lasciare il programma.

Nuova edizione di Amici, quali insegnanti andranno via e chi arriverà

A salutare la scuola di Amici – sempre secondo rumors che al momento non trovano alcuna conferma – potrebbero essere l’insegnante di danza subentrata a Raimondo Todaro e l’insegnante di canto. Dunque Deborah Lettieri e Anna Pettinelli sarebbero le due docenti che potrebbero dire addio al talent, quelle vicine all’addio che andranno quindi sostituite.

Mentre sembrano essere confermati i volti storici del programma, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Emanuel Lo, le due insegnanti sarebbero quelle più incerte. Ad alimentare queste indiscrezioni c’è stato nu messaggio di ringraziamento comparso sui social, che somiglia quasi a un saluto definitivo. E, sebbene non ci sia conferma di questi due possibili addii, circolano anche i nomi di chi potrebbe sostituirle.

Nella lista dei nomi papabili compare quello di Angelo Madonia, l’ex ballerino di Ballando con le Stelle, che ha lasciato il talent di Rai 1 in modo piuttosto burrascoso, è stato più volte associato alla scuola di Amici. Del resto non è la prima volta che il programma di Maria De Filippi “attinge” da quello di Milly Carlucci per gli insegnanti di danza. Era già accaduto con Raimondo Todaro e la scelta si rivelò piuttosto “azzeccata”.

Ma c’è anche un altro nome che figura tra i possibili sostituti, ed è quello di Andreas Muller. Vincitore della sedicesima edizione e compagno di un’altra ex insegnante della scuola, Veronica Peparini, in un’intervista ha detto che gli piacerebbe molto poter tornare nella scuola che l’ha reso famoso nelle vesti di insegnante. Ma tre le ipotesi c’è anche il nome della compagna, che presto sposerà e in questo caso l’idea sarebbe quella di vederli rivali nel talent.

Al momento non c’è alcuna certezza sui possibili addii alla scuola, ma negli ultimi tempi il nome di Anna Pettinelli è stato associato al Grande Fratello. Secondo Dagospia la sua presenza nella scuola di Amici sarebbe incerta perché potrebbe diventare la nuova opinionista del reality. Ma anche in questo caso si tratta solo di ipotesi che non trovano alcuna conferma da parte della diretta interessata.