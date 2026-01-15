Amici, perchè Veronica Peparini ha eliminato Giorgia

Una decisione che ha spaccato il pubblico, acceso il dibattito tra i fan e messo in discussione il percorso di una delle ballerine più osservate di questa edizione.

Il talent show di Maria De Filippi è arrivato nella fase più critica, quella che anticipa il Serale con conseguenti tensioni e colpi di scena. Quando il Serale si avvicina, ogni scelta pesa il doppio e ogni passo falso diventa decisivo. E a volte il talento non basta più.

Nelle ultime settimane, i daytime hanno raccontato una tensione crescente tra i banchi e la cattedra tra sguardi, silenzi, aspettative non mantenute: segnali che gli spettatori più attenti avevano colto, ma che pochi immaginavano potessero portare a una rottura così netta per un’ allieva.

Giorgia fuori da Amici 25: cosa è successo davvero

Dopo l’uscita di Paola, anche il cammino di Giorgia Foglini si è interrotto prima del Serale. A prendere la decisione è stata Veronica Peparini, che ha convocato l’allieva per un confronto inatteso ma temutissimo. Un faccia a faccia in cui non si è parlato solo di tecnica, ma di qualcosa di più profondo.

Secondo la docente, nel percorso di Giorgia si sarebbe creato uno stallo: “C’è una parte mancante, importante, che comprende anche il tuo carattere. Mi sei piaciuta all’inizio, mi aspettavo di più…ho visto uno stallo, ti ho vista sempre simile […] Non è una questione di espressività, ma una serie di cose. Non ti vedo centrata”. Una valutazione che va oltre il singolo esercizio o la singola esibizione e che chiama in causa il modo di stare sul palco, di reagire alle difficoltà, di trasformare la fragilità in forza. Elementi che, nel Serale, diventano imprescindibili. “Sono tante cose che mi hanno portato a prendere questa decisione. Non ti vedo pronta”. Ha concluso la docente.

La decisione ha colpito duramente la ballerina, che non ha nascosto la delusione. Giorgia ha provato a difendere il proprio percorso, rivendicando i sacrifici fatti e la convinzione di meritare un posto tra i protagonisti del Serale.”Io credo di spaziare molto con la mia espressività…mi dispiace. C’è stato un cambiamento improvviso, io credo di meritarmi il Serale. Ho rinunciato a tanto per questo percorso“. Parole cariche di emozione, che hanno mostrato quanto il distacco sia stato improvviso e difficile da accettare.

A sostenere, almeno in parte, la lettura della Peparini è intervenuta anche Alessandra Celentano. Pur riconoscendo le qualità tecniche di Giorgia, la maestra ha sottolineato come l’insicurezza e una certa confusione interiore possano diventare un limite serio in un contesto competitivo come quello del Serale. Prima di lasciare definitivamente la scuola, Giorgia ha voluto ballare sulle note di Albachiara, regalando un ultimo momento di grande emozione. Tornata in casetta, lo sfogo con i compagni ha messo in luce tutta la sua amarezza: “Ci trovo tanta incoerenza, io entro con tre si e ora…non sto capendo. Il problema adesso è il mio carattere, scusate ma mi girano“. Ovviamente questa eliminazione ha scatenato i commenti sui social, tra chi difende a spada tratta Giorgia e chi comprende la decisione di Veronica Peparini.