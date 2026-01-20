Amici, perché Valentina ha lasciato la scuola. Maria De Filippi: “Perché non te ne vai una settimana?”

Un altro colpo di scena nel talent Amici. Gli allievi continuano la loro corsa verso il Serale, e intanto c’è qualcuno che va via. Durante lo scorso daytime, Valentina ha ricevuto una proposta inaspettata da Maria De Filippi, che ha cambiato del tutto la prospettiva del suo percorso nella Scuola.

Valentina via da Amici

La giovane allieva del programma Mediaset è finita in sfida e, quando ha incontrato Rudy Zerbi, ha ammesso subito di essere molto dispiaciuta. Lei stessa ha ammesso di aver sempre vissuto la musica come una passione, mai come un vero e proprio lavoro, sostenendo che la sua paura più grande è uscire da Amici e perdere lo stimolo che nella Scuola è obbligatorio. “Te ne vuoi andare?“, ha chiesto allora Zerbi. Lei dice di no: la sua non è una fuga, ma una riflessione, anche se confessa di essere una persona che inizia molte cose ma ne conclude poche.

“Lo so che dovrei sapere dove voglio andare ma non lo so“, ha detto mostrandosi senza filtri dinnanzi al suo insegnante, che ha subito incalzato: “Se non sei convinta, restare ha poco senso”. Una volta tornata in casetta, Valentina ha continuato a interrogarsi sul senso che ha per lei il canto. “La musica è un piacere personale oppure il bisogno di dire qualcosa a qualcuno?“, si è chiesta. A starle accanto è arrivato Riccardo, che ha subito fatto presente: “Ti fai troppe domande“. Nella situazione è così entrata Maria De Filippi, che ha subito cambiato le carte in tavola e che ha proposto l’inaspettato: “Perché non te ne vai una settimana?”.

Lei stessa le ha ricordato che i dubbi fanno parte della vita e che forse le serve davvero una pausa per capire cosa vuole davvero. Valentina ha quindi accettato la proposto ed è uscita dalla Scuola per una settimana, il tempo giusto per ripensare al proprio percorso e per decidere il da farsi.

Lo sfogo di Angie

Nel frattempo, Angie è arrivata ultima in classifica e si è subito sfogata con Opi, chiarendo che non è dispiacere ma rabbia. L’ultimo posto con il suo inedito le ha fatto stare male, anche perché tiene davvero al percorso nella Scuola. Uno sfogo che l’ha portata a pensare che sarebbe meglio tornare a casa, se il giudizio deve essere questo. In questi giorni, è quindi tempo di bilanci per gli allievi di Amici.