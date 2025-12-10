Amici, perché la sfida contro Caterina è stata annullata

Colpo di scena nello studio di Amici. Il protagonista è stato stavolta il cantante Michele Ballo, allievo del talent e appartenente alla squadra di Lorella Cuccarini, che si è posizionato la scorsa settimana ultimo in classifica con la gara inediti e che ha dovuto indossare la maglia rossa. Proprio durante una sfida con la cantante Caterina, scelta da Rudy Zerbi, l’insegnante ha cambiato idea.

Sfida annullata ad Amici

L’allievo Michele aveva paura di uscire, anche perché aveva capito quanto fosse difficile la sfida contro Caterina. Aveva anche visto alcune sue esibizioni durante il daytime ed era finito in lacrime, soprattutto dopo aver ricevuto la lettera di Rudy Zerbi. “Non voglio andare via con tutto me stesso” – ha detto lui prima di entrare in studio rivolgendosi a Lorella Cuccarini – “Io penso di aver fatto tanto nella mia vita per essere qua, per parlare, per cantare“. Ad incoraggiarlo è stato proprio la sua insegnante, che lo ha spronato. lavorare di più e a non perdersi mai d’animo.

La sfida tra Michele e Caterina è stata quindi giudicata dal musicista e produttore discografico Charlie Rapino. Il primo ha cantato il suo inedito Leggerezza d’amore, mentre Caterina il singolo scritto da lei. Poi ci sono state le cover: Michele si è esibito con il violoncello e ha emozionato tutto il pubblico, oltre che gli insegnanti, incluso Rudy Zerbi. Quest’ultimo ha così deciso di annullare la sfida. “Ascoltare questa cover mi ha fatto cambiare idea, trovo sbagliato che oggi Michele rischi di uscire dalla scuola“, ha ammesso il maestro di canto. E ancora: “Io credo tanto nel talento di Caterina, ho voluto questa sfida, però oggi è giusto che lui possa andare avanti“. Michele andrà intanto in sfida la prossima settimana, perché è arrivato ultimo nella gara di canto sugli inediti.

Grande opportunità per Caterina

Dopo che la sfida tra Michele e Caterina è stata annullata, Rudy Zerbi ha chiesto ai suoi colleghi la possibilità che quest’ultima possa entrare nella Scuola d’Arte più famosa della tv. “Per me sei un talento“, ha detto lui dopo che ha sentito la giovane artista esibirsi sulle note di Lucciole. I professori hanno votato il sì, e Caterina è quindi diventata ufficialmente una nuova allieva di canto del team di Rudy Zerbi.