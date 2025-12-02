Maria De Filippi nell’ultima puntata del programma ha salutato la giovane ballerina, cosa farà ora che è andata via dalla scuola

Amici, perché Isobel ha lasciato il programma

Nel corso della puntata di Amici andata in onda domenica 30 novembre, c’è stato “un addio” inaspettato, quello di Isobel Kinnear, la ballerina professionista della scuola, che ha lasciato temporaneamente il programma. A fare l’annuncio è stata Maria De Filippi, che con grande gioia ha spiegato come la ragazza si sarebbe allontanata per un po’, perché inizierà una nuova avventura professionale.

La conduttrice l’ha salutata con grande calore, Isobel l’ha raggiunta al centro dello studio e le due si sono abbracciate, a dimostrazione del forte legame che c’è tra di loro. È noto come la conduttrice rappresenti un pilastro importante per molti giovani che lavorano con lei o che comunque hanno frequentato la scuola di Amici.

Cosa farà Isobel Kinnear dopo aver lasciato Amici, nuova esperienza in tv

Il momento in cui Maria De Filippi ha voluto salutare Isobel è stato davvero molto emozionante, la conduttrice ha spiegato che non vedremo per un po’ Isobel: “Non la vedrete qui per un po’, inizierà una nuova avventura molto stimolante“. Poi c’è stato un tenerissimo abbraccio tra la conduttrice e la ballerina, a quel punto Isobel ha detto: “Ho paura”.

Così la De Filippi, proprio come una madre fa con un figlio, ha voluto rincuorarla, dicendole anche che la porta di Amici per lei sarà sempre aperta: “Lo so, ma tu devi essere naturale, sarai te stessa, ti divertirai un sacco, e quando vorrai tornare, qua saremo pronti ad accoglierti. In bocca al lupo“. Le due si sono di nuovo abbracciate e poi Isobel ha lasciato lo studio tra gli applausi del pubblico e degli allievi del talent, che si sono alzati in piedi per salutarla.

Isobel Kinnear fa parte della squadra dei ballerini professionisti dal 2023, è approdata nel corpo di ballo dopo aver partecipato come allieva e, visto il suo talento, è passata allo step successivo. Come hanno fatto molti altri ex allievi che l’hanno preceduta, uno tra tutti: Stefano De Martino. Ma cosa farà adesso la giovane ballerina?

Secondo le indiscrezioni che circolano su di lei, Isobel dovrebbe fare una nuova esperienza televisiva, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, sarebbe stata scelta come valletta parlante della nuova edizione di Caduta Libera, il game show condotto da Max Giusti, che andrà in onda su Canale 5 dal 7 dicembre. Praticamente dovrà affiancare il conduttore come fa Samira Lui, un’esperienza che sarà senza ombra di dubbio una crescita professionale per lei.

Dopo che Maria De Filippi ha ufficializzato il suo “addio”, la ballerina australiana ha condiviso sui social una sua immagine con la scritta in inglese: “Ci vediamo presto“. Non è detto, dunque, che dopo aver partecipato al game show non decida di tornare ad Amici, come la conduttrice ha spiegato, per lei ci sarà sempre un posto.