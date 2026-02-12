Amici, nuovo scontro tra prof: un’allieva fa esplodere la tensione

La scuola di Amici non è solo il luogo in cui i sogni dei ragazzi si concretizzano ma anche il posto in cui emergono tensioni e rivalità. In vista del serale che partirà a marzo, al termine dell’attuale edizione di C’è posta per te, non solo gli allievi sono sempre più ansiosi e tesi ma anche gli insegnanti che, nel tentativo di portare al serale il maggior numero di allievi potendo contare su una squadra forte, stanno mettendo in atto una serie di strategie.

Gli ultimi daytime hanno così messo in evidenza l’accesa rivalità tra i professori che, con delle mosse studiate nel dettaglio, stanno causando confusione tra gli stessi allievi che non nascondono la paura di non riuscire a conquistare una delle dodici maglie disponibili per il serale. Le possibilità di accedere alla fase più importante del talent show di Maria De Filippi sono poche e tutti sperano di riuscire a strappare il sì necessario per farlo ma, alla luce di una clamorosa scelta di un’allieva, tutti temono di essere in pericolo e di non godere della fiducia del proprio insegnante.

Elena cambia squadra e infiamma il clima ad Amici 25

Rudy Zerbi non sta lasciando nulla al caso e per il serale ha fatto una mossa strategica che ha mandato su tutte le furie Anna Pettinelli che ha poi risposto con la stessa moneta. Una delle ultime allieve ad essere stata ammessa nella squadra della Pettinelli è Elena che, sin dalle prime esibizioni, ha dimostrato di avere un talento cristallino con cui ha conquistato anche i giudici esterni.

Un talento che, secondo il parere di Rudy Zerbi, Anna Pettinelli non riuscirebbe ad esaltare proponendo, così, ad Elena di cambiare squadra diventando una sua allieva. “Nella mia squadra le porte per te sono aperte. Non so come finirà il Serale, te lo dico 47 volte, ma io una possibilità sono pronto a dartela”, le parole di Zerbi.

Dopo averci pensato, Elena ha deciso di accettare la proposta di Zerbi comunicando, così, alla Pettinelli la sua scelta di continuare la corsa verso il serale con Rudy. Anna Pettinelli, dopo aver augurato il meglio alla giovane allieva, ha così proposto a Valentina, una delle voci più belle di Amici 25, di lasciare la squadra di Rudy Zerbi diventando una sua allieva. Proposta che anche Valentina ha accettato lasciando ufficialmente la squadra di Zerbi.

Un doppio cambia maglia che ha reso felici entrambe le allieve ma lasciato l’amaro in bocca agli altri allievi di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli che si sono chiesti il motivo per cui entrambi gli insegnanti hanno deciso di puntare su altri nomi. Il clima, dunque, nella scuola di Maria De Filippi è sempre più caldo e lo sfogo di Opi che non ha accettato la scelta della Pettinelli di far esibire Valentina nella puntata di domenica 15 febbraio lasciando lui in casetta ne è la dimostrazione.