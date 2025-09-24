Amici, Maria “strappa” il nuovo giurato del Serale alla Clerici: arriva un super nome

Con la nuova edizione di Amici ormai alle porte, cresce l’attesa. E, con essa, si rincorrono anche voci e rumors.

Il talent show Amici di Maria De Filippi è da sempre un punto di riferimento per i giovani artisti che vogliono fare il salto nel mondo dello spettacolo. Ogni nuova edizione porta con sé nuove voci, nuovi talenti e, come accade ogni anno, nuovi volti anche tra i giurati e i professori.

Con l’approssimarsi della 25ª stagione, l’entusiasmo per la formazione dei nuovi concorrenti e delle personalità che li accompagneranno nella loro avventura è alle stelle. E tra le voci che circolano in queste settimane, una in particolare sembra stuzzicare l’interesse di molti: un nuovo, grande giudice, per il Serale.

Il big per il Serale di Amici

Gigi D’Alessio, cantante napoletano, noto per la sua lunga carriera musicale e per il suo impegno televisivo, ha da poco ufficialmente sbarcato il suo nome nell’universo Mediaset. Dopo aver lasciato il ruolo di giurato a The Voice, trasmissione che per anni lo ha visto protagonista su Rai, il cantautore potrebbe decidere di trasferire la sua esperienza e la sua competenza artistica nel talent di Maria De Filippi.

Come sottolineato da Vanity Fair, l’idea che Gigi D’Alessio entri a far parte della giuria del Serale di Amici 25 non è affatto remota. In effetti, da quando ha deciso di accettare l’ingaggio a Mediaset, i riflettori sono tutti puntati su di lui. La sua esperienza come coach e giurato in altre trasmissioni lo renderebbe una figura perfetta per giudicare i giovani talenti di Amici, un ruolo che ha già ricoperto con successo in passato.

Anche se Gigi D’Alessio non sembra essere destinato a entrare nel corpo docente della scuola di Amici (almeno non per il momento), la sua possibile partecipazione alla giuria del Serale è una suggestione che non passa inosservata. Nel programma di Maria De Filippi, infatti, il ruolo di giudice è sempre stato cruciale per il destino dei concorrenti, con esperti provenienti da vari ambiti artistici chiamati a dare il loro parere su performance, personalità e talento.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, l’ingaggio di Gigi D’Alessio a Mediaset sembra un passo naturale verso un coinvolgimento con Amici. Nonostante la sua presenza al fianco di Maria De Filippi non sia ancora stata annunciata, l’ipotesi appare molto probabile, soprattutto considerando il suo spostamento a Mediaset e il suo desiderio di mettersi alla prova con nuovi progetti.

Se dovesse concretizzarsi, il ritorno di Gigi D’Alessio nei panni di giudice in Amici non solo entusiasmerà i fan della trasmissione, ma potrebbe anche portare un valore aggiunto al programma, che da sempre è un crocevia per molti giovani artisti che cercano di farsi notare dal grande pubblico.