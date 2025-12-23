Amici, lutto per l’amato protagonista: l’annuncio su Instagram

Grave lutto per uno dei protagonisti della scuola di Amici, il talent show Mediaset condotto ormai da anni da Maria De Filippi. Un annuncio spiazzante che è arrivato sui profili social del diretto interessato e che ha ottenuto numerosi commenti da parte dei fan del programma, che da anni seguono il format con la stessa passione dell’inizio.

L’annuncio del lutto

Negli ultimi anni si è sentito molto parlare di Simone Nolasco, il ballerino professionista che ha sempre messo al primo posto l’amore per la danza. Sempre attivo sui social, proprio lì ha lanciato anche un messaggio di speranza e di accettazione, parlando liberamente della sua sessualità e facendo coming out. “Per tanto tempo mi sono sentito sbagliato, diverso e inadatto” – ha detto lui – “Mi ero costruito così tante barriere, da non riuscire ad essere più completamente me stesso neanche con la mia famiglia. Il disprezzo, il pregiudizio e l’odio mi avevano costretto a chiudermi come dentro ad un bozzolo”. Delle parole che hanno subito ottenuto un grande riscontro sul web.

Il danzatore ha ora fatto sapere di aver perso una persona per lui molto importante che, nel corso degli anni, gli è sempre stato accanto sia nei momenti belli che in quelli negativi. In questi giorni è infatti morta la sua nonna, a cui era molto legato, come si può intuire dalle tante fotografie da lui pubblicate. “Quanto mi mancherai” – ha scritto Simone postando diversi scatti in compagnia della compianta donna – “Preparati che prima o poi ci rincontriamo e mi devi fare dindolò sulle tue gambe. Per sempre tuo“. Numerosi sono stati i commenti dei fan, che hanno mostrato tutta la loro vicinanza nei suoi confronti.

Chi è Simone Nolasco

Originario di Roma e nato nel 1993, il ballerino ha iniziato a ballare già da piccolissimo, quando sognava di calcare i più importanti palchi del mondo. In giovane età si è trasferito a Londra e ha studiato presso la prestigiosa Royal Academy School of London. Si è diplomata all’accademia Lachance Ballet di Steve Lachance e ha ottenuto diversi ruoli in opere teatrali come Gian Burrasca il Musical, La Leggenda della Fornaia, Love of My Life, Peter Pan – The Never Ending Story World Arena Tour e Fantasia. Nel 2007 è arrivato il momento dell’esordio in tv con il Trofeo Stefania Rotolo, e poi con diversi programmi come Qui Comando Io, I Migliori Anni, Italia’s Got Talent, L’Anno Che Verrà e Ti Lascio Una Canzone.