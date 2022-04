Amici, ex professore di canto giudica Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli

Luca Jurman, che per molti anni, è stato seduto dietro al bancone dei professori di canto di ‘Amici‘, intervistato, questa settimana, dal settimanale ‘Nuovo Tv’, ha espresso qualche perplessità sui docenti che, nelle ultime edizioni, il suo posto:

Siccome a giudicare e a valutare i talenti ci sono persone non in grado né di fare i giudici né i docenti, è ovvio che per la paura di essere eliminati da chi è privo di competenze, questi talenti non si presentano neanche ai casting e questo è un peccato. In trasmissioni come The Voice, all’estero, ci sono artisti del calibro di Tom Jones e Jennifer Hudson, mentre in Italia ad Amici ci sono Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. La Pettinelli va bene per esprimere un’opinione ma non come insegnante di canto.

Oltre alla speaker radiofonica, il musicista si è espresso sul ruolo di Rudy Zerbi all’interno del programma:

Rudy Zerbi lo conosco da 30 anni ma la nostra amicizia si è rovinata da quando è entrato a gamba tesa in tv. Secondo me essere un personaggio televisivo era quello che voleva fare realmente nella vita. Sono insegnanti pseudo titolati che definiscono geni allievi che in realtà non lo sono, ma che poi si illudono di esserlo.

Promossa, invece, Lorella Cuccarini che, quest’anno, dalla danza è passata alla commissione di canto:

Non capisco come si possa mettere in dubbio le competenze di Lorella Cuccarini, che è tra le artiste televisive più complete, visto che nella sua lunga carriera è stata una ballerina, una cantante ed ha anche recitato in molti musical. Inoltre per giudicare un cantante non necessariamente bisogna essere dei grandi musicisti e l’ha dimostrato Simona Ventura ad X Factor.