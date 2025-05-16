Amici, le anticipazioni della finale in onda domenica 18 maggio

La finale di Amici è ormai alle porte e va a concludere una stagione di successo all’insegna delle sfide, delle emozioni e del talento. Sono cinque i finalisti che gareggeranno per aggiudicarsi la vittoria e vincere il montepremi di 150.000 euro: Trigno, Antonia, Daniele, Alessia e Francesco. Sarà il pubblico da casa a decidere con il televoto.

La puntata attesissima andrà in onda in diretta domenica 18 maggio alle 21:30. Si tratta di una data modificata in agenda, non si sa se all’ultimo minuto, per questioni tecniche di share. La finale del talent di Maria De Filippi infatti sarebbe dovuta andare in onda il sabato ma essendoci anche la serata finale dell’Eurovision Contest Song in onda su Rai Uno, la produzione ha preferito evitare lo scontro e slittare alla serata successiva.

Come già accaduto nelle altre finali di Amici anche nella puntata che decreterà il primo classificato di quest’anno, saranno presenti oltre ai giudici del serale quali Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario anche i giornalisti per assegnare il Premio della Critica. Ci saranno inoltre ospiti speciali, tra cui si vocifera la presenza di Elodie e Marco Mengoni.

Un percorso lungo e intenso, sicuramente costruttivo e indimenticabile, quello degli allievi di Amici, di cui 5 di loro, domenica prossima saranno i protagonisti della battuta finale.

Un arrivo non senza polemiche

Sarà una finale come sempre vissuta al massimo in cui non mancherà la tensione, che sarà finalmente sciolta quando si alzerà la coppa della vittoria. In attesa di scoprire chi sarà il fortunato o la fortunata a vivere il grande momento, non si può non pensare alle polemiche di questi ultimi giorni, scoppiate a causa dell’eliminazione di Nicolò Filippucci.

Il cantante di Anna Pettinelli, molto gradito dal pubblico, non ce l’ha fatta a raggiungere la vetta e ciò ha creato un certo malcontento da parte dei fan che non hanno esitato a fare persino dei sit-in davanti agli studi di canale 5 in forma di protesta, tanto da fare intervenire persino la sicurezza. Una cosa mai accaduta in oltre vent’anni di programma.

Intanto il cantante ha scritto un post di ringraziamento al programma per la grande opportunità, nonostante tutto, che gli è stata data: “Grazie dal profondo del cuore.

Sono stati otto mesi stupendi, otto mesi che non avrei mai pensato di vivere, è stato un viaggio che mi ha fatto crescere tanto come artista ma soprattutto come persona.” Esordisce così il lungo post dell’ex allievo

“Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e lavorano a questo programma. Sono veramente tantissime e voglio ringraziare ognuna di loro, per tutto l’impegno e la passione che hanno avuto nei miei confronti e nei confronti di questo lavoro. Un immenso ringraziamento a Maria per avermi dato la possibilità di fare quello che amo. Un enorme grazie anche a tutti i Vocal Coach, [..] a tutto il corpo di ballo con cui ho lavorato ogni giorno per portare la versione migliore di me stesso sul palco. Grazie a tutti i ragazzi in casetta con cui ho condiviso questo sogno, siete delle persone speciali e vi voglio un mondo di bene. E infine grazie a tutti i professori ma soprattutto a @anna_pettinelli che ha sempre creduto in me, sin dal primo giorno, aiutandomi tanto e spronandomi continuamente.”

Archiviate le polemiche adesso si punta verso l’orizzonte con una finale in cui Trigno, Antonia, Daniele, Alessia e Francesco saranno i protagonisti. Intanto dal punto di vista degli ascolti, come si legge su blastingnews la semifinale di quest’anno ha registrato un incremento rispetto al 2024: circa 3,8 milioni di spettatori e uno share del 27,70%, con picchi oltre il 45%, contro i 3,5 milioni e il 24,80% dell’edizione precedente.