Amici, la lite mai trasmessa prima: cosa è successo

Un episodio inedito nella scuola di Amici ha svelato tensioni mai viste dal pubblico: non sempre tra i ragazzi si va d’amore e d’accordo e le liti possono diventare esplosive.

Quando si spengono le telecamere, ad Amici, potrebbe succedere di tutto. O meglio, lo fa pensare quello che in questi giorni sta tenendo banco sulle pagine delle piattaforme di approfondimento televisivo. Tra i sorrisi, le prove, le coreografie e i confronti con i professori, possono nascondersi tensioni che il pubblico ignora. È il caso di un episodio che fino a pochi giorni fa era rimasto segreto, e che ha visto protagonisti due ballerini della 19ª edizione: Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii.

La dinamica della vicenda emerge solo ora, grazie a un’intervista rilasciata da Javier. Durante una lezione di danza classica, il comportamento di Nicolai avrebbe irritato profondamente il compagno di corso. “Faceva dei versi dietro di me, come un bambino che non smette di disturbare”, ha raccontato Javier, descrivendo un gesto che lo ha portato a reagire in modo impulsivo. Quello che doveva essere un semplice momento di nervosismo si è trasformato rapidamente in una lite fisica.

In pochi istanti la tensione è salita alle stelle. La produzione del programma è intervenuta immediatamente per separare i due ragazzi, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Una volta riportata la calma, Javier e Nicolai sono stati collocati in casette separate, costretti a non avere contatti per diverse settimane. Un protocollo insolito, ma necessario per garantire il regolare svolgimento delle puntate senza che il conflitto interferisse con la trasmissione.

La gestione della lite

Le parole di Javier Rojas non sono passate inosservate: “C’era una lezione di classico in cui lui faceva cose strane. Io facevo i miei esercizi e lui faceva dei versi dietro di me, ma io lo vedevo dallo specchio, una cosa dei bambini proprio da asilo. Io mi sono inca**ato e l’ho spinto.”

Il ballerino ha raccontato che, durante quei giorni, la produzione ha curato ogni dettaglio per evitare ulteriori scontri. I due ballerini non potevano condividere gli spazi comuni e venivano fatti uscire in momenti differenti. “È stato un disastro logistico, ci tenevano a distanza”, ha confessato l’ex concorrente. L’episodio ha messo in luce quanto la gestione dei conflitti all’interno del programma sia fondamentale, considerando l’intensità del lavoro, la convivenza forzata e la pressione costante delle telecamere.

A fare da tramite tra i due ci ha pensato Maria De Filippi. “Dopo lei ci ha parlato e le cose sono cambiate. Siamo tornati in casetta e abbiamo parlato e siamo andati avanti a farlo fino alle cinque del mattino. Lui mi ha chiesto scusa, mi ha detto ‘Non so perché mi sono comportato così con te’. Così abbiamo fatto pace, abbiamo chiarito. Il giorno dopo Maria ci ha detto che aveva visto che avevamo chiarito ed era contenta”. Ha fatto sapere Javier Rojas.

Questo episodio, mai trasmesso in televisione, mette in luce un aspetto poco noto di Amici: la realtà dietro le telecamere può essere molto diversa da quella mostrata al pubblico.