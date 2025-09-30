Amici, la classe ufficiale di cantanti e ballerini: tutti i nomi

È partita la nuova edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Tutti i nomi dei cantanti e dei ballerini delle nuove classi di allievi.

Domenica 28 settembre è ricominciata l’avventura di Amici. Il talent condotto da Maria De Filippo ha fatto il suo debutto stagionale con la formazione della classe che accompagnerà il pubblico di Canale 5 nell’edizione 2025/2026. Confermato il cast dei professori di canto: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Novità invece per quanto riguarda la commissione di ballo, con Veronica Peparini tornata dopo quattro anni ad affiancare Alessandra Celentano e Emanuel Lo al posto di Deborah Lettieri. Al momento sono stati ammessi diciotto allievi alla scuola di Amici: dieci cantanti e otto ballerini, scelti ciascuno da un professore destinato ad accompagnarli nel loro percorso. Ecco i nomi degli allievi di Amici 25.

Amici 2025/2026, i nomi dei nuovi allievi (cantanti e ballerini)

Come anticipato, nella nuova classe di Amici 2025/2026 ci sono dieci cantanti e otto ballerini. Tra di loro si trovano anche nomi non sconosciuti nel panorama musicale di casa nostra. È il caso di Michelle Cavallaro – già noto agli spettatori de Il Collegio – e di Michele Ballo, tra i protagonisti dell’edizione 2023 di X Factor.

Ecco chi sono i dieci allievi della classe di canto di Amici 25, scelti da ognuno dei professori. Anna Pettinelli ha scelto Opi (24 anni), Frasa (Francesco Saias, 20 anni), Flavia Buoncristiani (19 anni) e Gabriele Gard (18 anni). La scelta di Rudy Zerbi è caduta invece su Penelope Maria Massa (22 anni), Valentina Pesaresi (21 anni) e Riccardo Stimolo (19 anni).

Lorella Cuccarini ha scelto infine Michelle Cavallaro (22 anni). Ancora non è stato assegnato un professore a Michele Ballo (20 anni) e Plasma (24 anni). Sono otto i ballerini della nuova classe di Amici nell’edizione 2025/2026 del programma. I nuovi allievi (cinque ragazzi e tre ragazze) porteranno stili diversi spaziando dal classico al moderno, senza escludere la tradizione spagnola.

Per quanto riguarda la classe di ballo, Veronica Peparini ha scelto Matilde Fazio (17 anni) mentre Emanuel Lo accompagnerà Alessio Di Ponzio (18 anni). Alessandra Celentano punta su Tommaso Troso (19 anni). Ancora non assegnato il professore per gli altri ballerini: Alex (19 anni), Pierpaolo Monzillo (18 anni), Emiliano Fiasco (16 anni), Maria Rosaria Dalmonte (17 anni) e Anna (19 anni).

Cosa è successo nella prima puntata di Amici 25

La prima puntata di Amici 25 si è contraddistinta per la grande commozione mostrata nel momento in cui i professionisti del talent hanno voluto omaggiare Paolo Mendico, il quattordicenne suicida per bullismo, uno dei temi sui quali il programma si è sempre speso senza nascondere la propria posizione. Particolarmente toccante l’esibizione dei ballerini sulle note de L’isola che non c’è, celebre brano di Edoardo Bennato.

C’è stato anche un momento curioso che ha visto coinvolto il giovane cantante Riccardo Stimolo. Il diciannovenne, visibilmente emozionato, ha dovuto cantare due volte Ci vorrebbe il mare di Marco Masini. Rudy Zerbi si è commosso davanti alla sua esibizione e gli ha concesso il banco.

Un ingresso piuttosto frettoloso, al punto da costringere subito dopo Maria De Filippi a tamponare una piccola “gaffe”. La conduttrice di Amici ha spiegato di aver saltato per l’emozione l’ingresso dell’ospite che doveva portare a Riccardo la maglia ufficiale del programma.