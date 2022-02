Amici, Giulia Pauselli incinta: “La gioia più grande che questa vita poteva mai regalarci”

A poche settimane dall’annuncio ufficiale della gravidanza (durante l’ospitata del fidanzato Marcello Sacchetta allo speciale domenicale di ‘Amici 21‘), Giulia Pauselli non trattiene l’emozione per la prima maternità. La ballerina che, al momento, non ha intenzione di lasciare il talent show di Canale 5, a cui partecipa in qualità di professionista. Nelle scorse ore, ha affidato, ai propri social, un ringraziamento speciale a tutti quelli che le hanno rivolto un dolce pensiero:

Da quell’incontro con i ragazzi dì #amici20 mai avrei pensato dì essere pronta per questo viaggio incredibile ma forse non si è mai pronti veramente.

Io e Marci stiamo vivendo questo dono immenso in intimità godendoci ogni mia piccola trasformazione, condividendo tanta gioia a lavoro e in famiglia.

Ci sono giorni in cui vorrei gridare al mondo quanto di più prezioso sta crescendo dentro dì me ma poi penso che per una volta nella vita non esiste cosa più intima, profonda e viscerale dì questa e che merita tempo, rispetto e protezione.

Vi ringraziamo per tutti i messaggi che riceviamo continuamente, per i consigli e per le tante domande lecite e curiose alle quali al momento non ci sentiamo dì rispondere.

Noi stiamo benissimo e innamorati più che mai, pronti ad affrontare questo immenso cambiamento, qualche trasloco e la gioia più grande che questa vita poteva mai regalarci.