Focus ascolti: Amici di Maria De Filippi Prime Time

Si è chiusa con una media del 27,50% di share e 4.121.000 telespettatori l’edizione 2023 dello spettacolo musicale Amici (di Maria De Filippi). Parliamo qui della versione prime time della celebre scuola d’arte televisiva italiana. Serale che ha vissuto e beneficiato del traino della versione day time, trasmessa la domenica pomeriggio, sempre su Canale 5, in versione allungata e nel pomeriggio feriale, ancora della rete ammiraglia di casa Mediaset, nella versione short.

Amici cresce di un punto rispetto allo scorso anno, quando si fermò al 26,45% di share, ma con un leggero calo in valori assoluti. L’edizione 2022 di Amici prime time ottenne una media di 4.345.000 telespettatori, andata in onda fra la fine di marzo e la metà di maggio. Dati nettamente più alti in valori assolti per l’edizione 2021 con una media di 5.846.000 telespettatori ed il 28,14% di share.

Ma quali sono i dati di share per target di questa ultima edizione di Amici? Partendo da una media come detto del 27,50% di share, Amici sale al 34,87% nel target commerciale, 25-54 anni, con un pubblico nettamente femminile. Abbiamo il 31,37% di share per le donne ed il 22,63% per gli uomini. Dati di share nettamente più alti fra i giovani con una media che tocca e sfonda anche il muro del 40% fra i 15 ed il 34 anni. Dati alti anche fra i bambini con il 32% nella fascia 4-7 anni ed il 36% nella 8-14 anni. Calo progressivo dello share mano a mano che cresce l’età dei telespettatori, fino ad arrivare al dato più basso degli over 65 che fanno totalizzare il 20% di share.

Per classi socio economiche Amici prime time ottiene dati più alti nella classi medio-basse. Per la precisione registriamo il 37% di share nella classe bassa, il 29% nella medio/medio-bassa, il 23% nella medio alta ed il 14% nella classe alta. Per livello d’istruzione abbiamo il 35% in nessuna (età scolastica), 29% elementare e media inferiore, 26% media superiore ed il 20% di share fra i laureati.

Lasciamo ora i numeri per gettarci nel nuovo singolo di una delle protagoniste di Amici di Maria De Filippi. Parliamo della meravigliosa Arisa che ascoltiamo qui ora (se volete) con la sua nuova canzone il cui titolo sembra programmatico circa il suo futuro in questo programma televisivo: “Non vado via” :