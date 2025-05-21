Amici, Daniele accetta la borsa di studio a New York. “Il montepremi? Ancora non realizzo”

Daniele Doria è il vincitore di Amici 2024 e adesso per lui si apre la porta per New York. Una svolta importante che cambierà la sua vita

Sono passati pochi giorni dall’ultima puntata di Amici che ha annunciato come vincitore il ballerino campano Daniele Doria. Il giovane ha conquistato il primo posto in un’edizione che verrà ricordata come tra le più combattute, e che ha sorpreso fino alla fine, forse lo stesso vincitore.

Diciott’anni non ancora compiuti, Daniele ha avuto un percorso all’insegna del talento e della tenacia, forse un pò ai margini, ma riuscendo a imporsi conquistando una vittoria che ha anche il sapore della rivincita personale e artistica, non essendo mai stato il classico “protagonista annunciato”.

Eppure, passo dopo passo, il ragazzo ce l’ha fatta. La sua finale contro Trigno, considerato tra i favoriti, ha mostrato un artista maturo, pronto, capace di emozionare. Il suo percorso, però, non finisce sotto i riflettori del Serale.

Pronto per andare a New York

La vittoria di Amici per Daniele Doria è la svolta della sua vita. Il ballerino ha accettato ufficialmente la prestigiosa borsa di studio per la Ailey School di New York, una delle accademie di danza più rinomate al mondo. Una scelta che segna l’inizio di un sogno a lungo coltivato, e che ora si trasforma in futuro concreto.

Confidandosi in un’intervista rilasciata a Fanpage, ha ammesso di essere ancora travolto dalle emozioni: “La prima cosa che ho fatto è stata esultare e quello a cui ho pensato è che non mi sembrava vero. É stato veramente magico ed emozionante, ho provato un’ondata di tante emozioni ed ero sotto shock perché non me lo aspettavo.” E sul montepremi da 150mila euro ha detto: “Ancora non realizzo. Se dovessi pensarci, li investirei nella mia formazione”.

Il ragazzo di Aversa, cresciuto in una famiglia modesta, ha più volte raccontato come quei soldi possano fare la differenza: “Non ci permettiamo una vacanza insieme da anni. Questa vittoria potrebbe cambiare il modo di stare insieme come famiglia”. Un messaggio pieno di umanità che ha commosso il pubblico, specialmente nel momento in cui ha dedicato il successo al fratello: “Lui è stato con me praticamente in tutto il percorso ad Amici, dai casting fino alla vittoria. Il mio “ce l’abbiamo fatta” era inteso come un condividere il mio sogno con il suo, averli realizzati entrambi. Anche lui sognava di partecipare e ci ha provato qualche anno fa senza riuscirci, così ho colto io l’occasione.”

Il rapporto con il fratello è stato un punto di forza e ispirazione. Così come il confronto con Francesco, altro ballerino in gara, che ha rappresentato per Daniele una sfida ma anche una spinta positiva: “Mi ha fatto alzare l’asticella”. Non sono mancati i momenti difficili: un infortunio, la sensazione di essere stato messo da parte, i ricordi del bullismo subito in passato. “Mi prendevano in giro per la danza, ma quel dolore oggi è diventato forza. Ballare è stato il mio modo per far uscire tutto me stesso”.

E ora? Valigia pronta, direzione New York. Daniele volerà alla Ailey School con l’entusiasmo di chi sa di avere tra le mani un’occasione irripetibile: “Sicuramente accetterò, la desideravo da tanto e sono grato che sia arrivata.”