Amici, “chi potrebbe prendere il posto di Amadeus”. I rumors

Mentre le festività natalizie prendono forma con luminarie e Babbi Natali appesi alle finestre in casa Mediaset si pensa già al Serale di Amici, che si annuncia ricco di novità. Sembra ieri quando fu comunicato il nome di Amadeus come giudice, ma la sua presenza nel 2026 nello studio del talent di Canale 5 non è più tanto scontata.

Dopo settimane di lezioni intense e prime sfide tra i nuovi allievi, Maria De Filippi e il suo team sembrano intenzionati a dare una svolta nella fase determinante del programma. La conferma dei volti storici non è ancora ufficiale, e questo alimenta già le speculazioni tra fan e addetti ai lavori.

Il programma, celebre per aver lanciato al successo giovani talenti, ha sempre giocato con l’elemento sorpresa. Ogni anno, l’attesa per la composizione della giuria diventa quasi un evento a sé, perché generare curiosità, dibattiti e qualche polemica online. La domanda che aleggia oggi è chi potrà affiancare Maria in questa edizione e se ci sarà davvero un cambio di rotta rispetto al passato.

Possibili cambiamenti nella giuria del serale di Amici 2025

Tra indiscrezioni e rumors, il web si anima, con i social che diventano terreno fertile per pronostici e scommesse non ufficiali, mentre gli esperti di gossip si affrettano a fare i loro nomi. I fan del programma, da parte loro, osservano con attenzione ogni piccolo segnale, pronti a confrontare le proprie preferenze con quelle della produzione.

La curiosità principale riguarda il possibile sostituto di Amadeus, volto che ha portato equilibrio e carisma alla giuria nell’ ultima edizione. Secondo alcune fonti vicine al mondo dello spettacolo, tra cui l’esperto di gossip Amedeo Venza, le novità potrebbero essere più di una. Tra i nomi caldi che circolano negli ultimi giorni spicca non quello dell’ex presentatore del Festival di Sanremo ma quello di Alessandro Cattelan.

L’eventuale ingresso dello speaker e conduttore piemontese porterebbe con sé uno stile nuovo, più ironico e leggero, necessario per bilanciare la componente tecnica con un approccio più immediato e diretto. Non si tratterebbe solo di un cambio di faccia, ma di un vero e proprio rinnovamento nel modo in cui le performance degli allievi vengono osservate e giudicate. Questo potrebbe avere effetti tangibili sulle dinamiche interne della gara, influenzando non solo la valutazione tecnica, ma anche le strategie dei concorrenti.

Oltre al possibile cambio di Amadeus, i rumors parlano di un riassetto complessivo della giuria, con figure provenienti da ambiti diversi: dal canto al ballo, fino ad altri settori dello spettacolo televisivo. Per ora, però, nessuna conferma ufficiale è arrivata: la produzione mantiene il massimo riserbo.