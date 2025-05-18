Amici, chi è TrigNo: età, studi, vero nome, genitori, profilo Instagram, fidanzata Chiara

TrigNo, finalista di Amici 2024, è il nome d’arte di Pietro Bagnadentro, giovane talento nato ad Asti

Oggi protagonista di un percorso musicale che nasce da un sogno interrotto ma mai abbandonato. Ci sono storie che sembrano scritte per diventare canzoni. E quella di TrigNO, all’anagrafe Pietro Bagnadentro, ha dentro tutti gli elementi giusti: passione, fatica, cadute e rinascite.

Oggi ha 23 anni e il suo volto è ormai familiare al pubblico di Amici, dove è riuscito a conquistarsi un posto tra i cinque finalisti dell’edizione 2024. Ma dietro i riflettori e le luci del talent, c’è molto di più.

TrigNo, la vita privata del finalista di Amici

C’è un ragazzo nato e cresciuto ad Asti, che da giovanissimo sognava un futuro nel calcio, tanto da attirare l’attenzione di club importanti come la Juventus e il Torino. Una promessa vera, uno di quelli che fanno la differenza in campo e che sembrano destinati a grandi cose.

Però, come spesso accade, la vita cambia direzione quando meno te lo aspetti. Un brutto infortunio ha spento improvvisamente quella traiettoria sportiva, obbligandolo a fermarsi e a guardarsi dentro. È lì che la musica è entrata in gioco con tutta la sua forza. In realtà, la scintilla era accesa da tempo, coltivata in famiglia grazie alla madre pianista, che gli ha trasmesso l’amore per le note e il senso profondo della musica come linguaggio e rifugio. Quello stop forzato sul campo da calcio si è trasformato così nell’inizio di un altro viaggio, forse ancora più autentico, sicuramente più personale.

TrigNo ha iniziato a studiare chitarra, si è immerso nel jazz, nell’R&B, ha assorbito le influenze del rap francese e americano, esplorando sonorità diverse con una curiosità che non è affatto comune a quell’età. A 16 anni ha iniziato a scrivere, a interpretare, a trovare una sua voce. E dal 2018 ha fatto sul serio: l’incontro con il produttore Carl Laurent è stato decisivo, perché gli ha permesso di pubblicare i suoi primi pezzi e iniziare a costruire una vera identità artistica. Un’identità che oggi si sente forte nei suoi brani, in cui convivono malinconia, consapevolezza e un’urgenza emotiva che arriva diretta.

La vita sentimentale con Chiara

Ma oltre all’artista c’è anche il ragazzo, quello che Amici ha fatto conoscere al grande pubblico anche nella sua dimensione più intima. Pietro, infatti, non ha nascosto i suoi sentimenti. All’interno del programma ha conosciuto Chiara Bacci, ballerina e compagna di percorso con cui è nata una relazione profonda. Non solo una storia d’amore, ma anche un legame sincero, che ha mostrato lati del suo carattere che forse non sarebbero mai emersi in un contesto diverso. La loro è una relazione cresciuta giorno dopo giorno, sotto gli occhi del pubblico, ma vissuta con discrezione e rispetto, senza inutili esibizionismi.

Oggi TrigNo è uno dei nomi più interessanti tra i giovani artisti italiani. Non solo per il talento, che è evidente, ma per la storia che si porta dietro, per la coerenza con cui ha scelto la musica come via e come destino. Non ha cercato scorciatoie, non si è mai piegato al personaggio. Ha semplicemente continuato a fare ciò che ama, con passione e determinazione. E forse è proprio questo che lo rende speciale: il fatto che la sua musica non sia solo un mestiere, ma il risultato di un cammino reale, fatto di scelte, sacrifici e verità.

TrigNO, con la sua storia, sembra ricordarci che a volte bisogna fermarsi per trovare la propria direzione. E quando la trovi, lo capisci subito: è quella che non puoi più abbandonare. E’ quella che, forse, da Amici lo porterà ad intraprendere la carriera musicale che merita.