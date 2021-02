Oggi, sabato 6 febbraio 2021, andrà in onda l’undicesimo speciale del sabato di questa fase iniziale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, dalle ore 14:10, giunto alla ventesima edizione.

Anche in questo speciale, come di consueto, gli allievi della scuola di Amici dovranno dimostrare di meritare il proprio banco.

Ospiti di questa puntata, saranno i The Kolors che si esibiranno, per la prima volta in tv, con il loro ultimo singolo, Mal di gola.

Per quanto riguarda gli allievi, invece, gli occhi saranno tutti puntati su Evandro, protagonista di una sfida contro l’aspirante allievo, Tancredi, confronto chiesto da Arisa (Evandro è un allievo di Anna Pettinelli).

La puntata è stata registrata ieri, venerdì 5 febbraio, di conseguenza, le anticipazioni dettagliate di ciò che è accaduto sono già disponibili. Come sempre, rinnoviamo il consiglio, a chi non vuole rovinarsi la sorpresa, di interrompere qui la lettura.

Per quanto riguarda la sfida di Evandro, il cantante ha perso il confronto contro il suo sfidante e ha dovuto abbandonare la scuola.

Esa, invece, ha vinto la propria sfida ed è rimasto nella scuola di Amici.

A Tommaso, dopo l’esibizione, è stato confermato il banco.

Rudy Zerbi ha deciso di sospendere la maglia ad uno dei suoi cantanti, Leonardo, dopo l’esibizione in L’estate addosso.

L’esibizione di Raffaele ha convinto la sua insegnante, Arisa, ma non è piaciuta a Rudy Zerbi. Nella discussione, Anna Pettinelli ha preso le parti di Raffaele.

Sangiovanni ha cantato Primavera e ha ricevuto un 8 da Rudy Zerbi. Anche Deddy ha preso lo stesso voto da Zerbi ma Anna Pettinelli è intervenuta dopo la sua esibizione, sottolineando le sue stonature.

Enula ha ricevuto un 10 dal suo insegnante, sempre Rudy Zerbi. Ibla, anche lei allieva di Rudy Zerbi, ha ricevuto un 7: in questo caso, la Pettinelli ha dichiarato che la cantante meritava un voto più alto di quello assegnato a Deddy.

Elisabetta, cantante di Arisa, entrata nella scuola una settimana fa, ha cantato Nessuno vuole essere Robin, ricevendo un 7.

Aka7even ha preso un 8 da Anna Pettinelli, dopo la sua esibizione.

Rosa non si è esibita a causa di un infortunio al ginocchio.

Giulia ha preso un 7 da Veronica Peparini. Alessandro, invece, ha ricevuto un 9 da Lorella Cuccarini.

Martina si è esibita due volte: la prima esibizione ha convinto la sua insegnante, la Cuccarini, mentre la sua seconda esibizione non è piaciuta ad Alessandra Celentano.

L’esibizione di Samuele, ballerino del team della Peparini, non è stata gradita dalla Celentano che lo trova noioso. Samuele ha comunque preso un voto alto.

Alessandra Celentano ha proposto un banco per la ballerina Serena. La produzione dovrà decidere.

Le anticipazioni sono state pubblicate dall’account Twitter, Amici News.