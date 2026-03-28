Amici, anticipazioni sabato 28 marzo: eliminazioni, un ritorno inatteso, super ospiti e giudici

Stasera, sabato 28 marzo torna l’appuntamento con Amici 25. Il serale, in onda su Canale 5, sarà caratterizzato da nuove eliminazioni, sfide mozzafiato e una serie di ospiti d’eccezione.

La competizione entra nel vivo e i protagonisti sono pronti a dare il massimo per conquistare il favore del pubblico e dei giudici.

Eliminazioni e sfide tra i talenti

Dopo le forti emozioni della prima eliminazione, i concorrenti si preparano a scendere di nuovo in pista, consapevoli che ogni performance potrebbe determinare il loro destino. I team si sfideranno con grande intensità per cercare di non soccombere davanti ai propri avversari.

Le sfide sono sempre più difficili, e a dominare la scena ci saranno i due team capitanati dai professori, che metteranno alla prova i propri allievi con esercizi sempre più impegnativi. Il pubblico e i giudici avranno il compito di decidere chi merita di rimanere, ma anche questa settimana, le eliminazioni saranno un momento fondamentale della serata.

Ospiti d’eccezione: Zendaya e Robert Pattinson, arrivano i The Kolors

Uno degli aspetti più attesi del serale è sicuramente la presenza degli ospiti speciali. La puntata di sabato 28 marzo vedrà la partecipazione di due superstar internazionali: Zendaya e Robert Pattinson.

I due attori saranno ospiti d’onore per presentare il loro nuovo film, The Drama – Un segreto è per sempre, che debutterà in Italia il prossimo 1° aprile.

La loro presenza aggiungerà un pizzico di glamour hollywoodiano a una serata già ricca di emozioni.

Ma le sorprese non finiscono qui: per la gioia dei fan, i The Kolors, vincitori della quindicesima edizione di Amici, torneranno sul palco che li ha lanciati.

La band di Stash Fiordispino, dopo anni di carriera di successo, si esibirà durante la serata e presenterà il loro nuovo singolo, “Rolling Stones”, in uscita proprio venerdì 24 marzo.

Un momento di comicità con Francesco Cicchella

Ad accompagnare i momenti più intensi delle sfide, ci sarà anche la comicità travolgente di Francesco Cicchella. Con il suo inconfondibile talento, Cicchella saprà regalare risate e leggerezza tra una performance e l’altra, arricchendo il programma con un tocco di umorismo che non guasta mai.