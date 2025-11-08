Amici, anticipazioni domenica 9 novembre: 4 alunni in sfida, lite in studio, cosa succederà ad Emiliano

Non sono mancate le tensioni in studio nella prossima puntata di Amici, in onda nel primo pomeriggio di domenica prossima. Ecco cosa è successo.

Cosa succederà domenica prossima nella puntata di Amici? Giovedì scorso, 6 novembre, hanno avuto luogo le registrazioni della settima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. La puntata andrà in onda su Canale 5 alle 14 di domenica 9 novembre. Tra gli ospiti in studio troveremo Ornella Vanoni, Diana Del Bufalo, Virna Toppi.

Ci sarà anche un’altra vecchia conoscenza del programma come Annalisa, l’ex allieva di Amici pronta a presentare il suo ultimo singolo intitolato “Esibizionista”. C’è grande attesa per i quattro alunni in sfida e per capire come finirà con Emiliano dopo che Alessandra Celentano ha levato la maglia all’allievo della categoria ballo. Non sono mancati i momenti di tensione in studio.

Amici 25, cosa succederà nella puntata di domenica 9 novembre

La settima puntata del pomeridiano di Amici vede impegnati quattordici allievi della scuola, chiamati a difendere il loro banco. Dovranno convincere i professori ma anche i giudici esterni che forniranno le loro valutazioni sulle performance nelle varie sfide domenicali. Nella categoria canto avremo Opi, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma e Michelle Cavallaro.

Si cimenteranno invece nella categoria ballo Alex, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna. Le anticipazioni di SuperGuidaTv rivelano che Pierpaolo, Maria Rosaria e Flavia sono riusciti a imporsi nelle loro rispettive sfide. Il ballerino Emiliano invece si è visto riconsegnare la maglia della maestra Celentano.

Come anticipato non sono mancate tensioni tra i professori della scuola. I docenti si sono scontrati soprattutto sul tema dei compiti assegnati agli allievi nel corso della settimana. Riccardo ha superato con successo il compito affidatogli da Lorella Cuccarini. Alex e Alessio invece hanno eseguito il compito assegnato da Alessandra Celentano.

Emanuel Lo non è rimasto convinto da Alex, al quale ha dato un 4. Il compito di Alessio invece ha acceso un’animata disputa tra i professori di ballo. Quattro giudici d’eccezione hanno valutato le esibizioni dei ragazzi: per il canto Ornella Vanoni, Diana Del Bufalo (che ha anche presentato il suo spettacolo teatrale) e Annalisa. Virna Toppi invece ha giudicato le prestazioni dei ballerini.

Nella gara di canto Valentina ha cantato “Man I Feel like a woman”. Angie ha interpretato “Minuetto” di Mia Martini mentre Gard si è esibito sulle note di “The power of love”. Riccardo ha fatto lo stesso con “Il mondo” di Fontana. Plasma ha intonato “Alors on danse” di Stromae. Al penultimo e terzultimo posto si sono classificati Michele e Michelle.

Ultima piazza per Opi con “You give love a bad name”. Il cantante ha ricevuto dure critiche da parte di Rudy Zerbi. Per il ballo: Emiliano ha conquistato la giudice ballando “Ordinary” mentre Alex ha danzato sulle note di “Baila baila Baila” di Ozuna. Maria Rosaria e Mattia si sono esibiti insieme su “A città e pulecenella”. Terzultimo posto per Alessio e penultimo per Pierpaolo e Anna. L’ultimo posto è toccato a Paola, che ha danzato “Per un ora d’amore”.