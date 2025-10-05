Amici, anticipazioni domenica 5 ottobre: ospiti, classifiche, sfide, giurati

Manca davvero pochissimo alla seconda puntata di Amici 25. Il talent show di Canale Cinque tornerà in onda questa domenica alle ore 14 e la puntata promette di essere davvero interessante. Nell’appuntamento precedente abbiamo assistito alla formazione della nuova classe, gli allievi inizieranno così la loro formazione, fatta di sfide e spettacoli, per aggiudicarsi poi un posto nell’ambita parte serale dello show, quella in cui la gara vera e propria entrerà nel vivo.

Ma cosa accadrà in questa puntata? L’appuntamento è stato registrato lo scorso 2 ottobre, motivo per cui è possibile conoscere alcune anticipazioni, così come i nomi degli ospiti che prenderanno parte al programma.

Amici 25, le anticipazioni di questa domenica

Come capita per ogni puntata di Amici ci saranno gli ospiti chiamati a giudicare le esibizioni degli allievi e gli ospiti veri e propri, presenze importati per il programma, che lo rendono ancora più interessante.

Ebbene questa domenica vedremo come ospiti nelle vesti di giudici: Garrion Rochelle e Kledi Kadiu per giudicare le esibizioni di ballo e Paola Turci e Ilary Blasi per le gare di canto. L’ex moglie di Francesco Totti sarà, dunque, in una veste insolita e, conoscendo la sua ironia, siamo sicuri che regalerà momenti davvero esilaranti. Per quanto riguarda, invece, gli ex allievi, vedremo Gaia Gozzi, Sarah Toscano e Mida. Tre personaggi che hanno avuto – grazie al talent show di Maria De Filippi – un successo strepitoso.

Nell’ultima puntata di Amici si è appreso che in questa 25esima edizione ci saranno una serie di novità, come quella che riguarda le famose caselle rosse che dovrebbero indicare gli ultimi in classifica, adesso ci saranno le gialle per i penultimi e i terzultimi, un cambiamento nella grafica, che dovrebbe rendere più semplice in studio – e anche da casa – visualizzare gli allievi che sono “a rischio”. I compagni hanno poi scelto chi tra loro dovesse andare in sfida, attraverso un biglietto e in modo segreto. Non sono mancati gli imprevisti, quando Penelope ha deciso di non votare.

Due le gare cui assisteremo, in quella di canto sarà Valentina ad aggiudicarsi il primo posto, esibendosi con un brano dei Negramaro, 3 minuti. L’esibizione ha conquistato tutti, giudici compresi. Per il ballo sarà Emiliano al primo posto dopo aver ballato con una canzone di Ultimo, che ha ricevuto una vera e propria standing ovation, oltre che i complimenti di Kledi e addirittura di Alessandra Celentano e, sappiamo, quanto l’insegnante non sia mai così “generosa”.

Questa è chiaramente solo una parte di quanto accadrà e vedremo nella puntata di Amici 25 di questa domenica 5 ottobre, per sapere cosa altro succederà, non ci resta che sintonizzarci alle ore 14 e non perderci nemmeno un minuto del talent show.